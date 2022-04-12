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    Штайнмайєр заявив, що у Києві його візит вважають небажаним

    Німецьке видання повідомило, що&nbsp;президент Німеччини хоче приїхати в Київ, але Зеленський не хоче його бачити - Штайнмайєр заявив, що у Києві його візит вважають небажаним
    Німецьке видання повідомило, що президент Німеччини хоче приїхати в Київ, але Зеленський не хоче його бачити
    фото з відкритих джерел

    Німецький президент довгий час підтримував Путіна та політику Кремля

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва в Україні вважається «небажаним».

    «Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли», – заявив Штайнмаєр.

    Раніше видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі.

    За даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

    За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що на цей момент вони не готові до жодних зустрічей.

    Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

    Тим не менш Штайнмаєр вже пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна.

    Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».

    «Нам не вдалося побудувати спільний європейський дім. Я не вірив, що Володимир Путін піде на повне економічне, політичне й моральне розорення своєї країни заради власного імперського божевілля. У цьому я, як і інші, помилився», – додав він.

    Додамо, що 24 лютого, в день початку війни, німецькі урядовці – зокрема, міністр фінансів Крістіан Лінднер – давали Україні лише кілька годин на спротив Росії, після чого вони збиралися домовлятися уже із новим маріонетковим проросійським урядом України. Про це Мельник розповів у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна путін політика Штайнмайєр Bild Володимир Зеленський Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр президент окупація #stoprussia
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    Штайнмайєр заявив, що у Києві його візит вважають небажаним