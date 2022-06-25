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  4. Німеччина може надати Україні більше гаубиць. Але є умова
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    Політика

    Німеччина може надати Україні більше гаубиць. Але є умова

    ЗСУ просить 18 одиниць установок для оснащення повного артилерійського дивізіону - Німеччина може надати Україні більше гаубиць. Але є умова
    ЗСУ просить 18 одиниць установок для оснащення повного артилерійського дивізіону
    фото: Вікіпедія

    У Берліні обіцяють виконати прохання української влади щодо збільшення постачання озброєнь

    Німеччина не проти надіслати в Україну ще більше гаубиць PzH 2000, але зробить це лише у разі аналогічних поставок з боку інших європейських партнерів. Про це повідомляє Handelsblatt, посилаючись на джерела в Міноборони ФРН.

    За даними видання, німецький уряд планує виконати прохання Києва щодо забезпечення самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Але самостійно надати необхідну ЗСУ кількість озброєнь ФРН не може, тому веде переговори з іншими країнами. Зокрема, йдеться про Нідерланди, які теж мають у власному арсеналі такі ж САУ, та ще однією країною, яку поки що не називають.

    Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.

    Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Німеччина Міноборони війна Нідерланди Україна уряд озброєння окупація #stoprussia
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    Німеччина може надати Україні більше гаубиць. Але є умова