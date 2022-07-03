Путін перекриває «Північний потік-1». Німеччина звернулась до населення

Росія скоротила постачання газу найважливішою газовою артерією на 60%

У Німеччині припускають, що Росія з політичних міркувань може припинити постачання газу трубопроводом «Північний потік-1». Відповідно, готують до цього населення країни. Про свої побоювання заявив президент Федеральної мережевої агенції ФРН Клаус Мюллер в інтерв'ю німецькому виданню WAZ.

«Ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена. Протягом десятиліть, хоч би якими поганими були стосунки, Росія дотримувалася договорів. За кілька днів Росія скоротила постачання газу найважливішою газовою артерією – «Північним потоком-1» – до Німеччини та Європи на 60%. Технічні причини, якими це пояснюють, нас не переконують», – сказав Мюллер.

Його також турбують плани РФ повністю зупинити постачання газу в середині липня на десять днів для «технічного обслуговування», хоча така зупинка робиться щоліта.

«Ми запитуємо себе, чи не перетвориться це технічне обслуговування на більш тривале політичне обслуговування», – зазначив він, порадивши послухати промову Путіна на Петербурзькому економічному форумі

Мюллер закликав власників квартир налаштувати газові котли та радіатори, що може зменшити споживання газу на 10-15%, а також попередив про суттєве зростання цін на енергоносії.

Зазначимо, російський газопровід «Північний потік-1» припинить транзит газу до Європи. Причиною такого рішення, за словами Росії, є «проведення планових профілактичних робіт». Росіяни заявляють, що це звичайна щорічна процедура. Обидві нитки «Північного потоку-1» не працюватимуть з 11 до 21 липня поточного року.

Нагадаємо, що росіяни погрожували зупинити «Північний потік-1» ще на початку березня. Тоді про жодні профілактичні роботи не йшлося – російські урядовці заявляли, що такою може бути відповідь на відмову Європи від «Північного потоку-2».

У червні ж уже Європа заговорила про зупинку російського газопроводу. Так, депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Марі-Агнес-Штрак-Ціммерман закликала зупинити «Північний потік-1» та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

Депутат парламенту Фінляндії, член комітету з питань оборони Андерс Адлеркройц нагадав, що енергетика для Росії – це більше ніж бізнес і джерело доходів, тому «Північний потік-1» має бути зупинений.