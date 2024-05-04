Головна Країна Політика
search button user button menu button

Закопроєкт про заборону Московської церкви з’явився на сайті Верховної Ради

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Закопроєкт про заборону Московської церкви з’явився на сайті Верховної Ради
Питання заборони УПЦ МП зрушило з місця ще восени минулого року, але дотепер так і не завершене
фото з відкритих джерел

Законопроєкт, проголосований профільним комітетом на початку квітня, напередодні зник із офіційного порталу Ради

Перед другим читанням оприлюднений урядовий законопроєкт №8371 щодо заборони Московської церкви в Україні. Документ з’явився сьогодні на сайті Верховної Ради.

Документ, зокрема, передбачає заборону діяльності Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, у тому числі й Української православної церкви. Закон має на меті захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.

Ініціаторкою законопроєкту є народна депутатка Оксана Савчук.

Зазначимо, що перед цим цей законопроєкт зник із сайту парламенту. 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагали пояснень, чому на сайті Ради не опубліковано до другого читання текст законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.

Як відомо, питання заборони УПЦ МП зрушило з місця восени минулого року, але до теперішнього часу не завершене. Проєкт змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором, був проголосований в першому читанні ще в жовтні. Про це йдеться у статті «Главкому» «Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників».

Спікер Руслан Стефанчук на початку року заявляв, що не бачить підстав не ставити це резонансне питання на затвердження в цілому. Однак допрацьований законопроєкт №8371 досі перебуває у профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. При цьому члени цього комітету кажуть, що вже зробили все від себе залежне, але подальше проходження проєкту заблокувалося на рівні апарату комітету. Він ніяк не може оприлюднити порівняльну таблицю між першим та другим читанням із відповідними правками.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

Читайте також:

Теги: церква Московська церква в Україні релігія законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
28 квiтня, 08:00
На рішення Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула зустріч з Зеленським
Зеленський окреслив спікеру Джонсону термін схвалення допомоги – Politico
27 квiтня, 07:18
Московська церква анонсувала дату знесення свого МАФа біля Музею історії
Московська церква анонсувала дату знесення свого МАФа біля Музею історії
1 травня, 07:20

Політика

Закопроєкт про заборону Московської церкви з’явився на сайті Верховної Ради
Закопроєкт про заборону Московської церкви з’явився на сайті Верховної Ради
Зеленський пояснив, що стримає Путіна від ядерного удару
Зеленський пояснив, що стримає Путіна від ядерного удару
Росія готується розширити наступ – звернення Зеленського
Росія готується розширити наступ – звернення Зеленського
Прикордонники показали Зеленському, яку техніку використовують для захисту (відео)
Прикордонники показали Зеленському, яку техніку використовують для захисту (відео)
Зеленський відвідав поранених українських захисників у Хмельницькому
Зеленський відвідав поранених українських захисників у Хмельницькому
Вбивство українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі
Вбивство українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
298K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
91K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
59K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
48K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази
6874
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua