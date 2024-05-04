Закопроєкт про заборону Московської церкви з’явився на сайті Верховної Ради

Питання заборони УПЦ МП зрушило з місця ще восени минулого року, але дотепер так і не завершене

Законопроєкт, проголосований профільним комітетом на початку квітня, напередодні зник із офіційного порталу Ради

Перед другим читанням оприлюднений урядовий законопроєкт №8371 щодо заборони Московської церкви в Україні. Документ з’явився сьогодні на сайті Верховної Ради.

Документ, зокрема, передбачає заборону діяльності Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, у тому числі й Української православної церкви. Закон має на меті захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.

Ініціаторкою законопроєкту є народна депутатка Оксана Савчук.

Зазначимо, що перед цим цей законопроєкт зник із сайту парламенту. 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагали пояснень, чому на сайті Ради не опубліковано до другого читання текст законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.

Як відомо, питання заборони УПЦ МП зрушило з місця восени минулого року, але до теперішнього часу не завершене. Проєкт змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором, був проголосований в першому читанні ще в жовтні. Про це йдеться у статті «Главкому» «Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників».

Спікер Руслан Стефанчук на початку року заявляв, що не бачить підстав не ставити це резонансне питання на затвердження в цілому. Однак допрацьований законопроєкт №8371 досі перебуває у профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. При цьому члени цього комітету кажуть, що вже зробили все від себе залежне, але подальше проходження проєкту заблокувалося на рівні апарату комітету. Він ніяк не може оприлюднити порівняльну таблицю між першим та другим читанням із відповідними правками.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.