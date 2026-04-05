Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі

У Вербну неділю побажайте рідним і близьким міцного здоров'я і Божої благодаті

5 квітня 2026 року, за тиждень до Великодня, християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму.

Свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. Колись люди вітали Ісуса Христа пальмовими гілками, а в Україні їм на заміну прийшли гілки верби, які приносять віряни до храмів.

«Главком» зібрав привітання з Вербною неділею у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!



(авторка: Марія Хоросницька)

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

У неділю Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними б'ють.

З прекрасним святом вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю,

Нехай все, що ви задумали, збувається,

Нехай в житті все легко вдається!

***

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

Побажання в прозі

Вітаю з Вербною неділею – зі світлим святом Входу Господнього до Єрусалиму! Бажаю міцних духовних та тілесних сил, миру та благоденства. Нехай у душі у вас завжди буде спокій, у домі – достаток, а в серці – віра та тріумфування.

***

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю зберегти в душі чисте світло цього ніжного свята, нехай віра в диво завжди живе в серці, наповнюючи його щастям та спокоєм. Бажаю добрих друзів поряд, впевненості у завтрашньому дні та удачі у всьому. Кохання, здоров'я та вічної весни!

***

Нехай гілки верби, що відзначають вхід Господній до Єрусалиму, оберігають від темних сил, дарують здоров'я і мир, спокій і добробут і достаток. Щирої віри у ваші душі та благодаті у серця. Вітаємо з Вербною неділею.

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

***

Вітаю тебе з Вербною неділею. Бажаю, щоб у твоїй душі панувала гармонія, і Святі були на твоєму боці. Благодаті тобі та достатку твоєму дому.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

Вітаю вас із Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, миру вашому дому та світлої весни! Нехай усі нещастя та прикрощі обійдуть вас стороною, і тільки радість та добро знайдуть до вас дорогу!

Яскраві листівки