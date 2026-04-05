Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі

Христина Жиренко
У Вербну неділю побажайте рідним і близьким міцного здоров'я і Божої благодаті

5 квітня 2026 року, за тиждень до Великодня, християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму.

Свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. Колись люди вітали Ісуса Христа пальмовими гілками, а в Україні їм на заміну прийшли гілки верби, які приносять віряни до храмів.

«Главком» зібрав привітання з Вербною неділею у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

(авторка: Марія Хоросницька)

***

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.

***

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!

***

З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!

Побажання в прозі

Вітаю з Вербною неділею – зі світлим святом Входу Господнього до Єрусалиму! Бажаю міцних духовних та тілесних сил, миру та благоденства. Нехай у душі у вас завжди буде спокій, у домі – достаток, а в серці – віра та тріумфування.

***

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю зберегти в душі чисте світло цього ніжного свята, нехай віра в диво завжди живе в серці, наповнюючи його щастям та спокоєм. Бажаю добрих друзів поряд, впевненості у завтрашньому дні та удачі у всьому. Кохання, здоров'я та вічної весни!

***

Нехай гілки верби, що відзначають вхід Господній до Єрусалиму, оберігають від темних сил, дарують здоров'я і мир, спокій і добробут і достаток. Щирої віри у ваші душі та благодаті у серця. Вітаємо з Вербною неділею.

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

***

Вітаю тебе з Вербною неділею. Бажаю, щоб у твоїй душі панувала гармонія, і Святі були на твоєму боці. Благодаті тобі та достатку твоєму дому.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

Вітаю вас із Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, миру вашому дому та світлої весни! Нехай усі нещастя та прикрощі обійдуть вас стороною, і тільки радість та добро знайдуть до вас дорогу!

Яскраві листівки

Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 1
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 2
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 3
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 4
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 5
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 6
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 7
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі фото 8

