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Московська церква анонсувала дату знесення свого МАФа біля Музею історії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Московська церква анонсувала дату знесення свого МАФа біля Музею історії
фото: desyatynniy_monastery

Московська церква називає скандальну споруду, збудовану без дозволу, «монастирем»

Незаконний храм-МАФ УПЦ МП на території Музею історії України 7 травня о 06:30 ранку можуть знести. Про це стало відомо з Instagram «монастиря».

Десятинний монастир 26 квітня отримав відомості щодо знесення та називає це «злочинною змовою Нацмузею історії України, держвиконавця та будівельної компанії ТОВ «Смайл Констракшн»». 

Московська церква анонсувала дату знесення свого МАФа біля Музею історії фото 1

Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

14 вересня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

Згодом, 15 лютого 2023 року, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату.

До того ж ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

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Теги: церква Московська церква в Україні Київ Україна

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