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Зеленський окреслив спікеру Джонсону термін схвалення допомоги – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський окреслив спікеру Джонсону термін схвалення допомоги – Politico
На рішення Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула зустріч з Зеленським
фото: Офіс Президента

Зеленський заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги до березня або квітня 2024 року

На рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула груднева зустріч спікера з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, президент Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США «до березня або квітня 2024 року».

Президент України наголосив, що потім не буде зброї. Джерела уточнюють, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.

Як повідомили співрозмовники, після розмови з Зеленським спікер нижньої палати Конгресу доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну. Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.

Як пише Politico, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.

Нагадаємо, на рішення спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні вплинули оголошені дані розвідки, політичний тиск і зміна в особистих переконаннях. Про це йдеться в аналітичній публікації The New York Times.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні. Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

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Теги: Володимир Зеленський США законопроєкт Україна фінансування

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