Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви

На Буковині УПЦ МП належить вдвічі більше храмів та громад, ніж до української церкви, до ПЦУ

Понад 90% буковинців мають православне віросповідання, проте більшість з них – все ще є прихильниками УПЦ МП. Про це розповів журналістам священник ПЦУ Роман Грищук.

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Грищук каже, нині УПЦ МП належить вдвічі більше храмів та громад, ніж до української церкви, до ПЦУ. У співвідношенні – це близько 200 громад Православної церкви України до 400 громад московського патріархату.

Священник ПЦУ вважає, що Буковина стала антилідеркою з кількості громад УПЦ МП з різних причин. Зокрема однією з них є те, що очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій Березовський родом з Чернівецької області. Як наголосив священнослужитель, представники московського патріархату створили культ шанування митрополита Онуфрія як живого святого.

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«Це духовна безграмотність. Не можна покладатись на людину при житті як на святого, як на незаперечний авторитет. Святе писання каже: «Не надійтесь на синів людських, в них немає спасіння». Ми повинні розуміти, що людина може впасти і не претендує на абсолютну святість. Є святі православні канони, є думка церкви, є святе писання - як основа. Митрополит Онуфрій якось був запропонував навіть нашому владиці при багатьох священниках «змагатись у святості, хто більш святий, нехай за ним йдуть священники». Це абсолютне духовне невігластво», – каже Грищук.

Священнослужитель каже, на Буковині, на відміну від більшості регіонів України, дві третини священників московського патріархату взагалі не мають середньої спеціальної освіти, навіть без стаціонарної семінарії. Зокрема, це пов'язано з тим, що у період 1990-2000 років на Буковині у священники освячували всіх, хто йшов.

«В силу тодішньої необхідності митрополит Онуфрій із свого села Коритного посвятив своїх земляків-односельчан - 89 чоловіків. Всіх, хто був на той час без роботи: шоферів, фірманів. Заочно таких священників відправляли на біблійні курси. Ось так в нас і з’явилось дві третіх священників московського патріархату, які ні високої проповіді парафінам надати не можуть, ні просто ухвалити важливі рішення», – розповів священник.

Священнослужитель каже, кількість недільних шкіл при храмах УПЦ МП надзвичайно мала, але якщо вони і є, то «використовуються для нав'язування всього рашистського».

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«В українському селі на Буковині, у Михальчі, священник у недільній школі навчив дітей «калядавать па расєйскі – «Добрий вечєр тєбє, панє гаспадарю». В їхньому випадку навіть добре, що не організовують недільні школи, бо агресія проти України ширитиметься більше. Замість того, щоб нести світло – несуть темряву», – пояснив Грищук.

Грищук наголошує, на Буковині досі існує правило – «батюшка сказав». За його словами, воно і заважає буковинцям критично мислити.

«Велика довірливість буковинців, глибока побожність нашого щирого люду – тому їх дуже важко вести в оману. Є таке правило на Буковині – «батюшка сказав». Об цей аргумент розбивається будь-яка істина, чи посилання на канони, статутні документи. Об цю стіну розбивається будь-яка спроба аналізу, звернення до критичного мислення, до власних думок людини. Бессарабія потрапила під вплив московщини у 1812 році. На 130 років вони були більше під російською окупацією ніж Буковина, це прослідковується на прикладі Сокирянщини та сусідніх регіонів, де засів московський патріархат. Буковина потрапила під цей вплив пізніше, після ІІ світової війни. Буковинські Карпати переповнені храмами та парафіянами московського патріархату. Гуцули, які ніколи в житті російською не говорили, але стоять за московську церкву і бояться сказати молитву рідною мовою, бо «батюшка так сказав», – розповідає Грищук.

Ще однією проблемою Буковини, за словами священника, є тривала байдужість влади до питань релігії.

«Михайло Жар з Банчен, Мелетій та інші настільки зазомбували людей обрядами, люди привчились звертатись до церкви, як до магічної установи з надання ритуальних обрядових послуг. Послуг часом і магічних, адже обіцяють прихожанам розв'язання питань соціально-побутового характеру, замість того, аби вести людину до Христа і просвітництва. Відбувалось колосальне зрощення кримінального авторитету з монастирями Буковини. Банченський монастир збудований виключно за кошти олігархату та політиків. Ситуація така ж з іншими монастирями в області. Українських бізнесменів возили на Афон, окремими рейсами. Бізнесменів привчили «стоять в вєре», тобто не робити крок в бік України, українізації. Підпорядкування Москві – це для них означає «стояти в вєрє», – зазначив священнослужитель.

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Грищук каже, представники УПЦ МП переконують буковинців, що ПЦУ «поміняла» віру та «виховують ненависть до всього українського».

«Коли буковинці реально, навіть в себе вдома, бояться навіть думки, що прийдуть «ці ПЦУшники і нашу віру вкрадуть». Постійне нагнітання, що ПЦУ «поміняла» віру, що є відвертою брехнею. Адже від православ’я ПЦУ не відступила: православному румунові можна молитись румунською, болгарину православному – болгарською, православні в Японії моляться японською, в себе в Росії вони дозволили малим корінним народам, якутам, бурятам молитись в храмах рідною для них мовою. За їхніми переконаннями Бог всі мови знає, окрім української та білоруської – бояться, що українці та білоруси відділяться від їхньої московської імперії. Для них принципова деукраїнізація. Для них принципово зберегти на території України частинки русского міра. Як каже Путін, кордони Росії закінчуються там, де закінчується російська мова. До того часу, поки тут будуть сигнальні маяки, де люди збираються і шанують російське – для них це буде прецедентом «йти рятувати». Пояснюватимуть це так – «вони бережуть нашу культуру, мову – треба врятувати їх», – пояснив священник.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Поки що законопроєкт був ухвалений у першому читанні. Рішення підтримали 267 народних обранців.

За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою щодо схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною».

До слова, Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року.