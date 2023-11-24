Заборона Московської церкви. Чому деяким українцям «стало стидно»

СБУ і Верховна Рада поступово рухаються у правильному напрямку, щоб УПЦ МП в Україні перетворилася на «ПеПеЦ» – «просто православну церкву»

Україна – демократична правова держава з усіма слабкостями перед цинізмом путінської системи

Дивно зараз спостерігати за хором співчутливих пісень на захист «гнаної» УПЦ МП. Ніби на фоні війни виник колективний ПТСР, який викликав загальну амнезію, і всі забули, що московський патріархат в Україні – це «п’ята колона», через яку війна і розпочалася. Вони і досі вірять у те, що «рускій мір» переможе.

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Україна – демократична правова держава з усіма слабкостями перед цинізмом путінської системи. Там знають, що демократію можна зламати моральними аргументами, публічною ганьбою або дипломатичним тиском. Всі ці механізми і задіяні зараз у боротьбі за те, щоб промосковську УПЦ МП залишити в правовому полі України.

І як бачимо, деяким українцям «стало стидно» і вони просто «посипалися», складаючи мімішні тези на захист московського православ’я.

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СБУ і Верховна Рада поступово рухаються у правильному напрямку, щоб УПЦ МП в Україні перетворилася на «ПеПеЦ» – «просто православну церкву». Тому якщо не допомагаєте їм, тоді краще мовчіть і не заважайте своїми моралізаторськими зітханнями.