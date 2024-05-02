Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради
Нардепи здивовані затримкою із оприлюдненням законопроєкту на сайті Верховної Ради
фото: Верховна Рада/Telegram

Законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні проголосований профільним комітетом ще на початку квітня

У четвер, 2 травня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради не опубліковано до другого читання текст урядового законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви, повідомляє громадська ініціатива «Голка»

«Я вкрай здивований такою безпрецедентною затримкою із оприлюдненням проєкту у Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність. Ми так само розглядаємо нездорову ситуацію, яка склалася довкола національного суспільного мовника – «Суспільне» і засуджуємо спроби дискредитації НСТУ. Вважаємо за необхідне дотримуватися паритетності мовлення серед виробників Національного телемарафону. Здорове інформаційне поле – це так само частина інформаційної національної безпеки», – зазначив голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Народний депутат Володимир В’ятрович (Європейська Солідарність) наголосив, що у зверненні до Апарату Верховної Ради щодо затримки з оприлюдненням урядового проєкту, має міститись вимога щодо внесення цього проєкту у порядок денний найближчої сесії.

Громадська ініціатива «Голка» напередодні засідання комітету отримала від Апарату Верховної Ради відповідь на своє звернення щодо того, чому за місяць урядова законодавча ініціатива так і не з’явився на сайті до другого читання.

«Порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з’явиться на офіційному сайті Верховної Ради України після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми», – йдеться у відповіді Апарату за підписом керівниці управління Наталії Адамович.

Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради фото 1
фото: Голка

Заступниця голови фракції «Голос» народна депутатка Юлія Клименко переконана, що Апарат Ради перевищує повноваження. «Законопроєкт проголосований профільним комітетом на початку квітня. Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Верховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства», – зазначила депутатка.

Варто додати, що питання заборони УПЦ МП зрушило з місця восени минулого року, але до теперішнього часу не завершене. Проєкт змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором, був проголосований в першому читанні ще в жовтні. Про це йдеться у статті «Главкому» «Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників».

Спікер Руслан Стефанчук на початку року заявляв, що не бачить підстав не ставити це резонансне питання на затвердження в цілому. Однак допрацьований законопроєкт №8371 досі перебуває у профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. При цьому члени цього комітету кажуть, що вже зробили все від себе залежне, але подальше проходження проєкту заблокувалося на рівні апарату комітету. Він ніяк не може оприлюднити порівняльну таблицю між першим та другим читанням з відповідними правками.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Європейська солідарність депутат Московська церква в Україні Микита Потураєв законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Харкову та Запорізька АЕС на межі чергового блекаута. Головне за 4 квітня
Удар по Харкову та Запорізька АЕС на межі чергового блекаута. Головне за 4 квітня
4 квiтня, 21:00
Московський піп постійно намагається спровокувати конфлікт у Ладижині для вигідної для пропагандистів картинки
Московський піп влаштував провокацію біля храму ПЦУ на Вінниччині – ЗМІ
5 квiтня, 11:34
Остаточну редакцію мотиваційного пакету буде прийнято на наступному засіданні Комітету
Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових
7 квiтня, 09:44
Сергій Перхун виконуватиме обов'язки директора Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
9 квiтня, 16:33
Наявність трьох неповнолітніх дітей – за умови, що немає боргів за аліментами, є підставою для звільнення зі служби
Які є підстави для звільнення з військової служби: деталі законопроєкту
10 квiтня, 10:49
Європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати «виборів» в РФ
Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом
25 квiтня, 16:45
Пакет допомоги від США міститиме ракети Atacms
США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть Atacms – сенатор
21 квiтня, 20:10
Тищенко зробив фото з генеральним секретарем НАТО
Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці
29 квiтня, 17:04
У Польщі вже є ще одна офіційна регіональна мова – кашубська
Сейм Польщі проголосував за визнання сілезької як другої регіональної мови в країні
30 квiтня, 18:27

Політика

Швейцарський саміт миру: Зеленський підтвердив дати
Швейцарський саміт миру: Зеленський підтвердив дати
Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради
Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради
Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори з Росією
Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори з Росією
Протести в Тбілісі: президентка Грузії звернулася до демонстрантів
Протести в Тбілісі: президентка Грузії звернулася до демонстрантів
Соратник Зеленського придумав, як змусити монобільшість заборонити УПЦ МП
Соратник Зеленського придумав, як змусити монобільшість заборонити УПЦ МП
Кулеба: За два роки війни Росія ефективніше виробляє зброю, аніж країни Заходу
Кулеба: За два роки війни Росія ефективніше виробляє зброю, аніж країни Заходу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
7786
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
4867
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної
3589
Пропагандисти РФ не знають, зачищають вони чи визволяють українські міста
3169
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua