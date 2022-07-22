Заступниця Шмигаля пояснила українцям, як треба сприймати войовничі заяви Угорщини

Заяви про захист українських громадян угорського походження не можуть не викликати питань, каже Стефанішина

Заяви про захист українських громадян угорського походження не можуть не викликати питань, каже Стефанішина

Стефанішина: Схоже, що формулювання, які з’явилися у ЗМІ, не відповідають словам міністра Сіярто

Українські засоби масової інформації подали невірне формулювання останніх заяв міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо виводу воєнних на кордон з Україною нібито для його охорони і проведення там навчань. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

«Живемо у досить емоційно наелектризованому інформпросторі, тому я завжди перш ніж робити висновки, з’ясовую, що було дослівно сказано. Схоже, що формулювання, яке з’явилося в українських ЗМІ і дуже активно поширюється у російських, не відповідає словам міністра Сіярто», – сказала Стефанішина.

Водночас заступниця Шмигаля наголосила – заяви про захист українських громадян угорського походження, не можуть не викликати питань. Вона також висловила сподівання, що очільник МЗС Угорщини прояснить, що саме мається на увазі.

«Хочу підкреслити, що найкращим захистом для всіх мешканців Закарпаття було б рішення Угорщини, країни-члена НАТО та ЄС, надати Україні зброю для оборони від агресора, допомогти нам в отриманні сучасної системи протиракетної оборони або запровадити безпольотну зону над Україною», – сказала Стефанішина.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна відмовилася від постачання і транзиту зброї в Україну, щоб нібито не наражати на небезпеку угорців, які проживають у західних українських регіонах.

Згодом Угорщина змінила думку та заявила, що готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що Сійярто нібито заявив, що мають сценарії «військової надзвичайно ситуації», щоб захистити й урятувати угорців, які проживають на Закарпатті. За словами ЗМІ, Сійярто нібито припустив, що угорські військові можуть перейти кордон.

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