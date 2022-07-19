Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну

Країна готова прийняти на лікування цивільних та військових з України

Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.

«На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.

За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна відмовилася від постачання і транзиту зброї в Україну, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають у західних українських регіонах.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відмовилась підтримати санкції проти російського газу.

міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ. Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.



