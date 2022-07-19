  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну
рус
    Політика

    Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну

    Сама Угорщина не постачатиме своєї зброї Україні - Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну
    Сама Угорщина не постачатиме своєї зброї Україні
    фото: Львівська міська рада

    Країна готова прийняти на лікування цивільних та військових з України

    Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні. Про це заявив Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова 19 липня, інформує пресслужба Львівської міськради.

    «На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – заявив посадовець.

    За його словами, також Угорщина готова прийняти на лікування цивільних та військових з України та розмістити в угорських санаторіях українських дітей. На додачу Мадяр запевнив, що країна також забезпечить для українських студентів 1000 стипендій в університетах Угорщини.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна відмовилася від постачання і транзиту зброї в Україну, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають у західних українських регіонах.

    Раніше повідомлялося, що Угорщина відмовилась підтримати санкції проти російського газу.

    міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ. Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.

    Читайте також: Угорщина наполягає на перемир’ї між Україною та РФ – ЗМ


    Теги: росія окупанти зброя війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну