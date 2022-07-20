Віцепрем’єрка Стефанішина спрогнозувала, як вплине Єрмак-скандал на відносини з США

Стефанішина вважає, що скандал навколо заяв конгресменки Спартц не спричинить проблем з взаємодією між Україною і США

«У самому Вашингтоні це звернення не мало такого ефекту, як в Україні»

Скандальні заяви американської конгресменки Вікторії Спартц щодо можливих зв'язків голови Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією не повинні спричинити проблем із взаємодією між Україною та США. Таку думку висловила віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Главкому».

Українська чиновниця припустила, що заяви Спартц можуть зіграти на користь республіканцям під час наступних президентських виборів у США.

«Враховуючи, що президент Байден заявив про свою готовність балотуватися на другий термін, будь-яка відповідь, яка буде надана за результатами розгляду цього звернення, може бути інтерпретована не на користь або Держдепу, або департаменту з оборони, або Пентагону, або певних спецслужб. Завжди є простір для інтерпретації, і я хотіла би апелювати до самої пані Спартц, яка говорила, що в Україні люди поводять себе так, наче війни немає. Так само політики забувають, що війна триває. Це звернення і відповідь на нього може запустити механізм підважування рішень, які вже були ухвалені Білим домом», – сказала Стефанішина.

Водночас чиновниця зауважила, що заяви конгресменки Спартц не мали у США такого ефекту, як в Україні. Однак вона зауважила, що ці заяви можуть стати «небезпечною історією», якщо тиск щодо них продовжуватиметься.

«У самому Вашингтоні це звернення не мало такого ефекту, як в Україні. Але якщо цей тиск буде тривати, це стане дуже небезпечною історією. Фактично з початку війни було ухвалено багато рішень щодо підтримки України від постачання окремих партій озброєння до лендлізу та створення формату «Рамштайн», куди входить не тільки керівник американського Генштабу, а й 50 його візаві з різних країн світу.

Така сама історія була з нашим рухом по кандидатству в Євросоюзі, коли в країнах-членах просувалися тези, що українці якісь неправильні, з нами працювати не можна. Ми подолали цей наратив і зараз бачимо, що розкачують питання озброєння», – сказала віцепрем’єрка.

Стефанішина наголосила, що США ретельно аналізують та перевіряють усі рішення щодо контактів з українськими офіційними особами. Наразі офіційні представники США та України постійно ведуть діалог, отже, як припустила чиновниця, історія з Вікторією Спартц не повинна спричинити якихось проблем у взаємодії між двома державами.

«Я впевнена, що всі необхідні перевірки та рішення, щодо взаємодії з політичними особами в Україні пропрацьовуються та аналізуються достатньо серйозно, перед тим як вийти на якісь формальні перемовини. Ми бачимо, що і голова Офісу президента, і керівник Генштабу, і міністр оборони мають постійний діалог із Білим домом, із Держдепом, із Пентагоном. Тому не думаю, що ця історія спричинить якісь проблеми з взаємодією», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.