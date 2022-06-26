Угорщина наполягає на перемир’ї між Україною та РФ – ЗМІ

Уряд Орбана вмовляє ЄС добиватися мирних угод

Угорщина закликала негайно почати мирні переговори, щоб зупинити війну, яку Росія розв’язала проти України. В Будапешті застерігають, що довготривалий конфлікт розпалює економічну кризу, яка може похитнути уряди по всій Європі. Про це пише Financial Times, додаючи, що політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан назвав перемир’я «єдиним шансом» уникнути рецесії.

Він прогнозує, що уряди ЄС перейдуть від військової підтримки України до «раціональної». А війна, яку розв’язала Росія, закінчиться через кілька місяців.

Видання нагадує, що Будапешт вже давно став найближчим партнером Москви в ЄС і викликав занепокоєння в Брюсселі з початку російського вторгнення в Україну через його небажання розірвати відносини з країною-агресором. Балаш Орбан сказав, що деякі країни ЄС надто прагнули вступити в сутичку з Владіміром Путіним і таким чином втягнули континент в кризу. За його словами, Європі потрібно відмовитися від такої стратегії або ж зіштовхнутися з тим, що економічний тиск знищить громадську підтримку військової допомоги Києву.

«Вони хочуть вести війну. Вони бачать, що можуть перемогти Путіна, що можуть окупувати Кремль. І це їхня мета. На початку конфлікту принаймні в ЗМІ це була поширена думка. Але готовий побитися об заклад, який вигляд все буде мати через чотири місяці. З’явиться більше раціональності», – сказав радник прем’єра Угорщини.

«В реальності ціни на комунальні послуги, енергоносії, політична дестабілізація, страждання середнього класу – все це стане щоденною проблемою. В Португалії чи Іспанії люди не змиряться з фактом, що вони у стані війни, тому що вона від них дуже далеко. Тож з’явиться політична напруга», – вважає він.

Коментарі радника прем'єр-міністра Угорщини йде в розріз з риторикою майже всіх столиць НАТО і ЄС, які підтримують Київ в його обороні проти російської армії. З початку вторгнення союзники передали Україні зброю на мільярди доларів. Але застереження про тяжкі економічні наслідки й прогнози щодо початку рецесії з боку урядів і центральних банків спровокували дискусії серед лідерів ЄС про те, як їм потрібно відреагувати. Деякі економісти просувають радикальні заходи, такі як встановлення максимально допустимих цін на енергоносії.

Орбан стверджує, що Будапешт засуджує російське вторгнення. Але на відміну від інших столиць ЄС, які вимагають поразки Путіна, угорська сторона стверджує, що зараз «саме час сісти й заспокоїтися, нашою головною метою у найближчі місяці повинні стати переговори, мир і припинення вогню».

«Ми не хочемо спровокувати проблеми. Але якщо намагатися вести політику, відірвану від реальності, можна просто втратити довіру людей. І саме цього ми боїмося зараз. Що якщо подивитися навколо, то навряд чи вдасться знайти чесне обговорення поточної ситуації», – сказав Балаш Орбан.

Financial Times нагадує, що відколи Віктор Обран вдруге став прем’єр-міністром Угорщини в 2010 році, його країна перетворилася на головний голос в ЄС, який закликав до побудови кращих відносин з Кремлем. Особливо після того, як Путін анексував Крим в 2014 році, втручався у вибори країн Заходу і жорстоко придушував політичних опонентів. Минулого місяця Будапешт успішно потопив санкції ЄС проти російської нафти, а також захистив голову РПЦ від європейських обмежень. Також Угорщина заборонила постачати Україні зброю через свою територію.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський також конфліктували в публічному просторі в перші тижні війни. Зеленський критикував угорського прем’єра під час саміту ЄС за «вагання» щодо санкцій проти Росії. А Орбан назвав президента України своїм «політичним опонентом». Однак, Будапешт підтримав прагнення України приєднатися до ЄС. Балаш Орбан сказав, що «важко» передбачити природу майбутніх відносин ЄС з урядом Путіна. І союзу доведеться обговорити, як поводитися з Росією після війни.

«Те, що ми робили останні 12 років, більше не може продовжуватися, тому що обставити змінилися. Тож зараз ми звели контакти до мінімуму. Ми чекаємо, коли війна закінчиться. І тоді ми сядемо і з’ясуємо, що робити», – сказав угорський політик.

Нагадаємо, Коболєв назвав причину байдужості угорців до війни в Україні.

Раніше Орбан прокоментував розмову із Зеленським промовистим фото.

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