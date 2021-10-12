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    Заступник глави МВС розповів про підготовку закону про подвійне громадянство

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    Уряд хоче&nbsp;знайти правильний баланс, який дозволить українцям не відмовлятися від іншого громадянства, якщо йдеться про країни ЄС або НАТО - Заступник глави МВС розповів про підготовку закону про подвійне громадянство
    Уряд хоче знайти правильний баланс, який дозволить українцям не відмовлятися від іншого громадянства, якщо йдеться про країни ЄС або НАТО
    фото: slovoidilo

    Законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради

    Кабмін закінчує роботу над законопроєктом про подвійне громадянство та незабаром його подадуть до Верховної Ради. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    Він уточнив, що зараз проєкт документа вивчають фахівці Міністерства юстиції.

    «За дорученням президента, ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б брати активнішу участь у культурних, політичних і економічних процесах на території нашої держави. Найближчим часом ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України», – анонсував він.

    За словами заступника міністра, важливо знайти правильний баланс, який дозволить українцям не відмовлятися від іншого громадянства, якщо йдеться про країни ЄС або НАТО. Також ітиметься про набуття громадянства України.

    Говорячи про терміни появи законопроєкту, Єнін уточнив, що такий документ можна буде побачити менш ніж за рік.

    Раніше Зеленський пообіцяв українцям США подвійне громадянство.

    Теги: Кабмін МВС Верховна Рада паспорт політика громадянство
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    Заступник глави МВС розповів про підготовку закону про подвійне громадянство