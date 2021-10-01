Зеленський відреагував на затримання громадянина України Саакашвілі

Київ звертається до грузинської сторони за роз'ясненням щодо усіх обставин затримання громадянина України Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість затриманням Михайла Саакашвілі в Грузії і тоном заяв грузинської сторони з цього питання. Про це повідомляє прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров.

«Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський стурбований подібними новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації», – написав Никифоров на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями всіх обставин такого кроку щодо українського громадянина. За його словами, посольство України в Грузії поки не отримало офіційної інформації про затримання Саакашвілі.

«Але наші консули вже працюють над тим, щоб надати Михайлу Саакашвілі всю необхідну допомогу», – додав він.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.

Нагадаємо, що у травні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі знову отримує українське громадянство.

Ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив експрезидента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.



