Десь заплакав Азаров. Мер Кодими зганьбився, вітаючи городян (відео)

Сергій Лупашко під час привітання з 267-річчям міста не міг зв'язати два слова

Мер міста Кодима Одеської області Сергій Лупашко з усіх сил намагався привітати жителів з днем міста українською, але все рівно провалив це завдання. Відео інциденту опублікувала Думська.

Сергій Лупашко під час привітання з 267-річчям міста не міг зв'язати два слова. І це при тому, що він читав з листочка.

Запнувшись на початку кілька разів, він взяв паузу, щоб надіти окуляри. Пояснив, що він нібито не бачить тексту. Але окуляри йому не допомогли, і він продовжив зачитувати привітання ламаною українською.

Виступ був настільки поганим, що в кінці навіть довелося вибачатися.

Нагадаємо, в Україні минули перші два місяці проведення іспитів на на знання української мови серед претендентів на державні посади. Загальна частка провалів серед потенційних чиновників становила 15%.

Іспит з української для чиновників предбачений новим законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Він покликаний визначити, чи знають чиновники державну мову, а відтак – чи відповідають займаній посаді.

В Україні ці іспити стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після успішного складання іспиту чиновникам надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською.

Також українські чиновники, які з першого разу не складуть іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі.

Наприкінці липня мовна комісія почала видавати сертифікати про володіння українською. Відповідні сертифікати необхідні для претендентів на державні посади. Також іспит необхідно пройти іноземцям, які хочуть отримати громадянство України.

Крім того, Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.