«Обов’язково реалізуємо»: Зеленський пообіцяв українцям США подвійне громадянство

Президент України зустрівся з українською діаспорою в США

Президент Володимир Зеленський запевнив американців українського походження, що реалізує ідею подвійного громадянства. Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками українських організацій та церков США, що відбувалася в Українському інституті Америки, повідомляє «Укрінформ».

«Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки», – сказав Зеленський, зауваживши, втім, що із законом про подвійне громадянство «не все просто».

«Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі», – пояснив він, маючи на увазі Росію.

За словами Зеленського, необхідно «відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави». Причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами. Серед таких речей президент назвав будівництво доріг.

«У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку, – вказав він, викликавши схвальні оплески авдиторії. – Ми маємо «вилизати» нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни».

Глава держави також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Це відбуватиметься шляхом дипломатії, перемовин «з дуже складною державою і складними людьми», і потрібен тиск міжнародної спільноти, «усіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями». Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України. І таким чином сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту Nord Stream 2.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом. Обидві зустрічі відбулися у штабквартирі ООН.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

Також президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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