Заступник помічника держсекретаря США прибув в Україну та зустрівся з Аваковим

Глава МВС наголосив, що США – стратегічний партнер України

В Україну прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Спільну фотографію у Facebook оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Провів зустріч із добрим другом України Джорджем Кентом. США – стратегічний партнер України, який має тверду та послідовну позицію щодо незалежності України, її територіальної цілісності та суверенітету!» – заявив Аваков.

Провів зустріч із добрим другом України заступником @StateDept George P. Kent. США – стратегічний партнер України, який має тверду та послідовну позицію щодо незалежності України, її територіальної цілісності та суверенітету! https://t.co/mBadPxRgCX pic.twitter.com/hG9GE4CgEh — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 12, 2021

Під час розмови сторони обговорили співпрацю МВС з компанією Baron в питанні модернізації гідрометереологічної системи України, а також продовження співробітництва з INL (відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні). Окремо сторони обговорили диспропорцію оплати праці поліцейських.

Джордж Кент, своєю чергою, подякував за спільну роботу та партнерство, запевнивши у підтримці питань, що обговорювалися, а також висловив сподівання, що у 2021 році вдасться реалізувати всі намічені проєкти та плани.

Нагадаємо, раніше ЗМІ, посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомили, що посольство США в Україні може очолити заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

Джордж Кент раніше пропрацював в посольстві США в Києві дві каденції – останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США. Тому він не тільки добре відомий в Україні, але також дуже багато знає про Україну.

Кент вільно володіє українською та російською мовами, знайомий з ситуацією в українському політикумі і його «підводних течіях», а також з економічною ситуацією в країні.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Цей пост, який довгий час був вакантним, зайняла Оксана Маркарова.