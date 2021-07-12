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    Заступник помічника держсекретаря США прибув в Україну та зустрівся з Аваковим

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    В Україну прибув заступник помічника держсекретаря США&nbsp;Джордж Кент - Заступник помічника держсекретаря США прибув в Україну та зустрівся з Аваковим
    В Україну прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент
    Фото: mvs.gov.ua

    Глава МВС наголосив, що США – стратегічний партнер України

    В Україну прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Спільну фотографію у Facebook оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    «Провів зустріч із добрим другом України Джорджем Кентом. США – стратегічний партнер України, який має тверду та послідовну позицію щодо незалежності України, її територіальної цілісності та суверенітету!» – заявив Аваков.

    Під час розмови сторони обговорили співпрацю МВС з компанією Baron в питанні модернізації гідрометереологічної системи України, а також продовження співробітництва з INL (відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні). Окремо сторони обговорили диспропорцію оплати праці поліцейських.

    Джордж Кент, своєю чергою, подякував за спільну роботу та партнерство, запевнивши у підтримці питань, що обговорювалися, а також висловив сподівання, що у 2021 році вдасться реалізувати всі намічені проєкти та плани.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ, посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомили, що посольство США в Україні може очолити заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

    Джордж Кент раніше пропрацював в посольстві США в Києві дві каденції – останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США. Тому він не тільки добре відомий в Україні, але також дуже багато знає про Україну.

    Кент вільно володіє українською та російською мовами, знайомий з ситуацією в українському політикумі і його «підводних течіях», а також з економічною ситуацією в країні.

    Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Цей пост, який довгий час був вакантним, зайняла Оксана Маркарова.

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    Теги: МВС США міністр Арсен Аваков політика Україна Держдепартамент США
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    Заступник помічника держсекретаря США прибув в Україну та зустрівся з Аваковим