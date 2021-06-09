Держсекретар: Штати підтримують членство України в НАТО

Ентоні Блінкен: Ми підтримуємо членство України в НАТО. І на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку

За словами Блінкена, США працюють з Україною «практично на щоденній основі»

Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО, і на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті із закордонних справ Сенату.

«Ми підтримуємо членство України в НАТО. І на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. Відколи створено план дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включаючи щорічну програму, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє», – сказав він.

За словами Блінкена, США працюють з Україною «практично на щоденній основі». Щодо плану потрібен повний консенсус з іншими членами НАТО, додав він, зауваживши: «Гадаю, зараз деякі країни підтримують це меншою мірою, ніж інші, але незалежно від плану, в України є інструменти, необхідні для просування вперед, щоб бути готовою до членства в майбутньому».

Блінкен також наголосив на важливості формування в Україні ефективної системи боротьби з корупцією.

«Ми також повинні бачити від України постійний прогрес на цьому рівні, – сказав він. – І, звичайно, він уже є».

Також Блінкен назвав очікування США від України перед зустріччю Байдена і Зеленського.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Так, Зеленський заявив Байдену про необхідність створення покрокового плану.

Щоправда, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Зокрема, вночі Офіс Зеленського видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США начебто підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

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Джерело: Укрінформ