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    «Слуга» Безгін одягнув светр із провокативним написом (фото)

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    &laquo;Не буду себе обмежувати в праві підтримувати українського виробника та відпочивати в українських Карпатах&raquo;,&nbsp;&ndash; пише депутат - «Слуга» Безгін одягнув светр із провокативним написом (фото)
    «Не буду себе обмежувати в праві підтримувати українського виробника та відпочивати в українських Карпатах», – пише депутат
    фото: Vitaliy Bezgin/Facebook

    Користувачам не сподобалось, що напис на светрі російською

    Депутат партії «Слуга народу» Віталій Безгін вирішив порадувати підписників новим фото на сторінці Facebook, але резонанс викликали не гори, а зовнішній вигляд політика.

    Безгін одягнув худі кольору електрик із жовтим написом Ohueno однойменого українського бренду, який славиться провокаційними написами на одязі.

    Такий наряд «слуги народу» Безгіна викликав бурхливу реакцію:

    • «У мене питання до власників бренду, які є руснею і не можуть сайт перекласти нормальною мовою, навіть після прийняття відповідного закону. Вас, як депутата і законотворця, не бентежить рекламувати бренд, який порушує законодавство?»,
    • «Клас! Де таке купити?»,
    • «Наші гори, а матюки чужі»,
    • «Несмак».

    Політик звернувся до «моралістів, стилістів та фахівців із питання «як має одягатись політик».

    «Я ношу той одяг, який мені подобається і є зручним, особливо коли на відпочинку. А не займаюся політичним лицемірством. Розумію, що комусь набагато приємніше бачити політиків, які з трибуни волають про єдність з народом в костюмі Том Форд за 5000€, потім сідають в Range Rover з охороною, який везе їх на приватний літак, що прямує з Жулян у Куршевель», – відповів Віталій Безгін.

    Нагадаємо, «слуга» Шуляк вигуляла в Раду сережки вартістю понад 200 тис. грн. Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Також раніше «слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

    До слова, «Главком» опублікував топ скандалів із депутатами партії «Слуга народу» в 2021 році.

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    Теги: депутат літак партії політика партія Слуга народу
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    «Слуга» Безгін одягнув светр із провокативним написом (фото)