«Слуга» Безгін одягнув светр із провокативним написом (фото)

е буду себе обмежувати в праві підтримувати українського виробника та відпочивати в українських Карпатах», – пише депутат

«Н е буду себе обмежувати в праві підтримувати українського виробника та відпочивати в українських Карпатах», – пише депутат

Користувачам не сподобалось, що напис на светрі російською

Депутат партії «Слуга народу» Віталій Безгін вирішив порадувати підписників новим фото на сторінці Facebook, але резонанс викликали не гори, а зовнішній вигляд політика.

Безгін одягнув худі кольору електрик із жовтим написом Ohueno однойменого українського бренду, який славиться провокаційними написами на одязі.

Такий наряд «слуги народу» Безгіна викликав бурхливу реакцію:

«У мене питання до власників бренду, які є руснею і не можуть сайт перекласти нормальною мовою, навіть після прийняття відповідного закону. Вас, як депутата і законотворця, не бентежить рекламувати бренд, який порушує законодавство?»,

«Клас! Де таке купити?»,

« Наші гори, а матюки чужі »,

», «Н есмак ».

Політик звернувся до «моралістів, стилістів та фахівців із питання «як має одягатись політик».

«Я ношу той одяг, який мені подобається і є зручним, особливо коли на відпочинку. А не займаюся політичним лицемірством. Розумію, що комусь набагато приємніше бачити політиків, які з трибуни волають про єдність з народом в костюмі Том Форд за 5000€, потім сідають в Range Rover з охороною, який везе їх на приватний літак, що прямує з Жулян у Куршевель», – відповів Віталій Безгін.

Нагадаємо, «слуга» Шуляк вигуляла в Раду сережки вартістю понад 200 тис. грн. Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

Також раніше «слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

До слова, «Главком» опублікував топ скандалів із депутатами партії «Слуга народу» в 2021 році.

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