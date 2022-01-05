«Слуга» Безгін одягнув светр із провокативним написом (фото)
Користувачам не сподобалось, що напис на светрі російською
Депутат партії «Слуга народу» Віталій Безгін вирішив порадувати підписників новим фото на сторінці Facebook, але резонанс викликали не гори, а зовнішній вигляд політика.
Безгін одягнув худі кольору електрик із жовтим написом Ohueno однойменого українського бренду, який славиться провокаційними написами на одязі.
Такий наряд «слуги народу» Безгіна викликав бурхливу реакцію:
- «У мене питання до власників бренду, які є руснею і не можуть сайт перекласти нормальною мовою, навіть після прийняття відповідного закону. Вас, як депутата і законотворця, не бентежить рекламувати бренд, який порушує законодавство?»,
- «Клас! Де таке купити?»,
- «Наші гори, а матюки чужі»,
- «Несмак».
Політик звернувся до «моралістів, стилістів та фахівців із питання «як має одягатись політик».
«Я ношу той одяг, який мені подобається і є зручним, особливо коли на відпочинку. А не займаюся політичним лицемірством. Розумію, що комусь набагато приємніше бачити політиків, які з трибуни волають про єдність з народом в костюмі Том Форд за 5000€, потім сідають в Range Rover з охороною, який везе їх на приватний літак, що прямує з Жулян у Куршевель», – відповів Віталій Безгін.
Нагадаємо, «слуга» Шуляк вигуляла в Раду сережки вартістю понад 200 тис. грн. Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.
Також раніше «слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.
До слова, «Главком» опублікував топ скандалів із депутатами партії «Слуга народу» в 2021 році.