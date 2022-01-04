Вареник із бринзою, «розстріл ОПЗЖ», «совєт». Десять найяскравіших скандалів із «слугами»

Підбиваючи підсумки минулого року не можна не згадати політиків, які своєю поведінкою вибороли собі місце в новинній стрічці. ВГО «Комітет виборців України» підготував топ-скандалів за участі членів партії «Слуга народу», з яких ми обрали найяскравіші.

Депутата звинуватили у сексизмі через коментар під фото у Facebook. Коментуючи пост тренера Андрія Стригуна у Facebook зі знімком, зробленим з досить відвертого ракурсу, нардеп порівняв одну з частин її тіла з «вареником». «Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець», – вказав депутат.

Микола Тищенко

Микола Тищенко заявив, що зовсім не помітив зростання цін на основні продукти в Україні. Заявив, що гречку купує по 12 гривень за кілограм, а яловичину знаходить по 50-70 грн.

Єлизавета Богуцька

Висміяла ініціативу президента виплачувати по тисячі гривень українцям, які зробили щеплення проти коронавірусу. Підтримала акції протестувальників проти щеплень від коронавірусу.

Мар’яна Безугла

Під час прямого ефіру на питання про те, скільки країн входять в НАТО, відмовилася відповідати, назвавши це журналістською провокацією.

Микита Потураєв

Під час розгляду поправок до закону про Нацраду з телебачення і радіомовлення заявив про розстріл фракції ОПЗЖ, що спровокувало бійку.

За словами Потураєва, він не шкодує, що висловлювався на адресу «ОПЗЖ», а вибачився для того, аби зняти напругу в сесійній залі.

Галина Третьякова

Нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова в партійному чаті «Слуг народу» прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: «На одного ворога менше».

Некоректні вислови «слуги» Галини Третьякової щодо смерті депутата Поляк ова викликали в парламенті обурення. Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

Максим Бужанський

Юрій Камельчук і Максим Бужанський влаштували перепалку в прямому ефірі через ставлення до СС «Галичина».

Юлія Грішина

Опублікувала пост у Телеграм-каналі, в якому назвала Верховну Раду «Верховним совєтом». Як відомо, назва Верховна Рада закріплена в Конституції і будь-якою мовою звучить саме як Рада, а не «совєт».

За даними ЗМІ народна депутатка регулярно з’являється в парламенті в дорогому вбранні (під час виступу Володимира Зеленського була присутня в залі із брендованою сумкою за майже 70 тис. грн.).

Данило Гетманцев

Поскандалив у Телеграмі із журналісткою Сонею Кошкіною щодо правильності написання слова «мінет».

Анна Колісник

Під час позачергового засідання Верховної Ради в листуванні в месенджері повідомила співрозмовнику, що «треба валити з цієї країни». Повідомлення вона писала під час виступу головнокомандувача ЗСУ, який говорив зокрема про те, що Росія стягує сили до кордону з Україною.

Комітет виборців зазначає, що загалом впродовж 2021 року 30 народних депутатів фракції «Слуга Народу» опинилися фігурантами гучних скандалів. Серед основних причин скандалів: негідна поведінка депутатів, звинувачення в корупції, одіозні заяви, бійки, спроби використання депутатського статусу у власних цілях.

Деякі народні депутати потрапляли в скандальні історії кілька разів за рік. До прикладу, у квітні під час локдауну заступник голови фракції Микола Тищенко організував в одному з київських готелів вечірку з нагоди дня народження дружини, у червні – побився у Верховній Раді із народним депутатом Іллею Ківою, а в жовтні – відзначився заявою щодо вартості продуктів харчування.

Потрапили в скандали через власні висловлювання також голова фракції Давид Арахамія та голова Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. Так, Арахамія відзначився одіозними висловлюваннями на тему офшорів, заявивши, що не бачить в їх існуванні нічого поганого, а також додав, що раніше теж мав багато офшорів, а зараз офшорні компанії є в його дружини.

Також ексслуга народу Артем Дмитрук на своїй сторінці у Facebook назвав «педофілом» і наркоманом Олександра Ройтбурда.

Низка депутатів «Слуги народу» потрапили в скандали через негідну поведінку та спроби використання власного статусу в особистих цілях. Так, народний депутат Микола Галушко нецензурно спілкував з поліцейськими, які зупинили його авто, назвавши їх «дебілами».

Фігурантами скандалу із порушенням ПДР також став народний депутат Юрій Камельчук, який вступив в перепалку із блогером проєкту «ЗупиниЛося», який зафіксував як дружина нардепа неправильно припаркувала авто під Верховною Радою.

У корупційний скандал потрапив голова Комітету з питань організації державної влади народний депутат Андрій Клочко, 70-ти річна мати якого за останні два роки придбала майна на 14,5 млн. грн.