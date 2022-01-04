Котлети від Тищенка. «Слуга» запустив кулінарне змагання

Ресторатор пропонує українцям готувати мітболи

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запустив в Іnstagram змагання. Нардеп запостив рецепт «мітболів по-оболонськи» від Миколи Тищенка і пропонує українцям кулінарне змагання.

«Щоби готувати було цікавіше, зроблю невеликий кулінарний баттл! Готуйте мітболи за моїм рецептом для всієї родини, робіть фото ваших страв, відкидайте мене в сторіз або публікуйте пост із хештегами #митболыпооболонски #митболытищенко», – написав нардеп.

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Через тиждень Тищенко обіцяє вибрати три варіанти фото «найкреативніші подачі та подарую бажаний подарунок всіх жінок – різдвяний бокс з косметикою».

«А якщо на фото буде вся сім'я, шанс перемогти більше», – додав «слуга».

Раніше «Слуга» Тищенко запропонував перейменувати котлети.

Нагадаємо, недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео) .

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