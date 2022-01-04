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    Котлети від Тищенка. «Слуга» запустив кулінарне змагання

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    Тищенко хоче отримати багато світлин котлет - Котлети від Тищенка. «Слуга» запустив кулінарне змагання
    Тищенко хоче отримати багато світлин котлет
    фото: Микола Тищенко/ Іnstagram

    Ресторатор пропонує українцям готувати мітболи

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запустив в Іnstagram змагання. Нардеп запостив рецепт «мітболів по-оболонськи» від Миколи Тищенка і пропонує українцям кулінарне змагання.

    «Щоби готувати було цікавіше, зроблю невеликий кулінарний баттл! Готуйте мітболи за моїм рецептом для всієї родини, робіть фото ваших страв, відкидайте мене в сторіз або публікуйте пост із хештегами #митболыпооболонски #митболытищенко», – написав нардеп.

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    Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

    Через тиждень Тищенко обіцяє вибрати три варіанти фото «найкреативніші подачі та подарую бажаний подарунок всіх жінок – різдвяний бокс з косметикою».

    «А якщо на фото буде вся сім'я, шанс перемогти більше», – додав «слуга».

    Раніше «Слуга» Тищенко запропонував перейменувати котлети.

    Нагадаємо, недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео) .

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    Теги: депутат рецепт Микола Тищенко
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    Котлети від Тищенка. «Слуга» запустив кулінарне змагання