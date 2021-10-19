«Слуга» Шуляк вигуляла в Раду сережки вартістю понад 200 тис. грн (фото)

Парламентарка була помічена із сумкою Versace модель Virtus за майже 56 тис. грн

Депутатка вважає нормальним вдягати дорогі брендові речі на засідання парламенту

Окрім політичних рішень народні обранці привертають увагу суспільства і своїми брендовими вдяганками. Особливо, коли розповідають про знедолений народ. Під приціл журналістів потрапила нардепка від «Слуг народу» Олена Шуляк. Парламентарка була помічена із сумкою Versace модель Virtus за майже 56 тис. грн. Про це написала журналістка LB.ua Анна Стешенко на сторінці у Fаcebook.

Також на Шуляк була популярна модель сережок Van Cleef & Arpels Alhambra загальною вартістю 7 тис. євро або більше 210 тис. грн. і це при середній зарплаті народного депутата 40 тис. грн на місяць.

Як раніше повідомлялося, депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк заявила, що вдягати на засідання Верховної Ради брендові речі – нормально. Хоча їй радили не «світити» у парламенті дорогий одяг, особливо сумки.

Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

Також раніше «Слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.



