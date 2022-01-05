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    Аваков показав дивні розваги в італійському лісі (відео)

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    Аваков вже не вперше позує поміж зелених кущів - Аваков показав дивні розваги в італійському лісі (відео)
    Аваков вже не вперше позує поміж зелених кущів
    фото скріншот відео

    На відео Аваков позує поміж зелених гілок та ягід дерева Корбецоло

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить новорічні канікули в Італії. Романтичними відео на фоні природи ексчиновник ділиться у мережі Instagram.

    На відео Аваков позує поміж зелених гілок та ягід дерева корбеццоло, яке прикрашає герб міста Мадрид. «Прогулювався по лісу, перетворюючи колючки на ягоди. Посміхайтеся! Гарного настрою і чудового вам дня», – написав Аваков. Своє відео колишній міністр опублікував під пісню російського хіп-хоп виконавця Джарахов & Markul «Я в моменте».

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    Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

    Святковий настрій політика в мережі сприйняли позитивно, підписники Авакова просять привезти трохи сонця і в Київ та перетворити і тут усе на ягоди. Колишній міністр жартома обіцяє так і зробити, але після Різдва.

    Раніше Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.

    До слова, колишній очільник МВС полюбляє позувати поміж зелені. Раніше Аваков опублікував дивне відео в образі квіткової феї.

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    Теги: таксі МВС міністр Арсен Аваков Італія політика канікули дружина Мадрид
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    Аваков показав дивні розваги в італійському лісі (відео)