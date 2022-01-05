Аваков показав дивні розваги в італійському лісі (відео)
На відео Аваков позує поміж зелених гілок та ягід дерева Корбецоло
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить новорічні канікули в Італії. Романтичними відео на фоні природи ексчиновник ділиться у мережі Instagram.
На відео Аваков позує поміж зелених гілок та ягід дерева корбеццоло, яке прикрашає герб міста Мадрид. «Прогулювався по лісу, перетворюючи колючки на ягоди. Посміхайтеся! Гарного настрою і чудового вам дня», – написав Аваков. Своє відео колишній міністр опублікував під пісню російського хіп-хоп виконавця Джарахов & Markul «Я в моменте».
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Святковий настрій політика в мережі сприйняли позитивно, підписники Авакова просять привезти трохи сонця і в Київ та перетворити і тут усе на ягоди. Колишній міністр жартома обіцяє так і зробити, але після Різдва.
Раніше Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.
До слова, колишній очільник МВС полюбляє позувати поміж зелені. Раніше Аваков опублікував дивне відео в образі квіткової феї.
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