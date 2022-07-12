  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ростислав Павленко
  4. Уроки Лугано. Що повинна почути наша влада
рус
    Думки вголос

    Уроки Лугано. Що повинна почути наша влада

    • Ростислав Павленко

      Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влада заявила про намір залучити 750 млрд доларів на 10 років, зокрема &laquo;300-500 млрд&raquo; з арештованих активів РФ і її олігархів - Уроки Лугано. Що повинна почути наша влада
    Влада заявила про намір залучити 750 млрд доларів на 10 років, зокрема «300-500 млрд» з арештованих активів РФ і її олігархів
    фото: audiovisual.ec.europa.eu

    Україні фактично дали інструкцію з підготовки до залучення коштів

    Протягом тижня після завершення Конференції з відновлення України в Лугано чуємо чимало переможних реляцій.

    Високі представники 42 країн і 5 міжнародних організацій та фінансових інституцій обговорювали перспективи як негайного, так і повоєнного відновлення України, і зокрема представлений владою України План відновлення і розвитку (який всередині країни частіше називають Планом відновлення України).

    Влада заявила про намір залучити 750 млрд доларів на 10 років, зокрема «300-500 млрд» з арештованих активів РФ і її олігархів. Після конференції прем‘єр Шмигаль звітував про «домовленості» на 1,9 млрд дол, і подякував урядам Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу «за цю солідарність».

    Європейський Парламент, а за ним і Європейська Рада, як анонсувалось раніше, підтримали пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро. Прем’єр Шмигаль подякував Світовому банку за транш у 1,7 млрд дол грантової підтримки.Однак цим динаміка вичерпується. Більше того, зазначені «домовленості» поки декларативні. А для отримання подальших коштів доведеться попрацювати для побудови довіри.

    За повідомленням Bloomberg, бюджетний підрозділ Єврокомісії блокує виділення Україні кредиту в 1,5 млрд євро через сумніви у фінансовій надійності. А міністр фінансів Марченко заявив, що серед країн Євросоюзу немає єдиної думки щодо надання Києву пакета допомоги на 9 млрд євро.

    Але якраз напрямок роботи для побудови довіри був чітко окреслений за підсумками конференції в Лугано. Саме це є її головним висновком і результатом – але влада має це повідомлення почути. Учасники (42 країни і 5 організацій та фінансових установ) підтримали Підсумковий документ (Outcome document), який є, як сказано в ньому самому, «політичним і не зобов‘язуючим юридично» (political, legally non-binding).

    План відновлення і розвитку, представлений владою України, називається «загальною рамкою» (overarching framework) відбудови України, «живим документом», який має адаптуватися до реалій; учасники «з нетерпінням очікують» (look forward) працювати над його редагуванням (refining) та імплементацією (але саме в такому порядку».

    Невід‘ємною частиною Підсумкового документу є Керівні принципи процесу відновлення України – «Принципи Лугано» (Guiding principles for Ukraine’s recovery process «Lugano Principles»). Їх сім, і сформульовані вони дуже однозначно. Вони містять ті підходи, що їх учасники конференції не почули від влади України. Ці ж принципи окреслені і в Підсумковому документі, і червоною ниткою проходили по всіх виступах представників провідних країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій під час конференції.

    Ці принципи суголосні зобов‘язанням України при вступі до ЄС: верховенство права, дотримання прав і свобод (а значить, і свобода слова і медіа), повноцінна політична участь (а це означає і непорушність прав опозиції), прозорість усіх процесів, децентралізація (участь місцевих громад), залучення громадянського суспільства на всіх рівнях.

    Принципи говорять самі за себе, і їх повинна почути влада (а суспільство має її до цього змусити):

    1. Партнерство України і міжнародних партнерів, зокрема у оцінці потреб, визначення шляхів їх задоволення і ефективної реалізації. Чергове «крадівництво» з піар-метою не буде підтримано.
    2. Орієнтованість на реформи: відновлення має проходити у контексті реформ і європейської інтеграції. Це не продовження звичних схем чи відтворення знайомих практик, а побудова Європейської України.
    3. Прозорість, відповідальність і верховенства права. Відкритість всіх процедур і коштів, викорінення корупції. «Дайте гроші, а ми подерибаним» – не вийде.
    4. Демократична участь: залучення всього населення (тобто, влади і опозиції, усіх груп), місцевих громад, тимчасово переміщених осіб.«Міжсобойчиками» займатись не вийде, відштовхувати усіх, хто не вірить у «геній лідера», не вийде. І підхід «знайдеться, кому робити і без вас» – не працюватиме.
    5. Багатостороння (міжсекторна) співпраця – залучення представників приватного сектору, громадянського суспільства, науки, місцевих громад тощо.Громадянське суспільство традиційно сильне в Україні, і в Лугано його представники слушно ставили питання про участь і у цілепокладанні, і виконанні, і контролі відбудови на правах рівноправного учасника.
    6. Гендерна рівність і інклюзивність: відновлення для всіх, а не для якоїсь групи, дотримання прав і свобод людини, недискримінаційність.
    7. Сталість (sustainability), відбудова у відповідності до Порядку денного сталого розвитку 2030, Паризької угоди для гармонізації економічного, соціального розвитку, довкілля, зокрема зеленого переходу (green transition).

    У Лугано Україні фактично дали інструкцію з підготовки до залучення коштів: лише відповідаючи виставленим критеріям, можна очікувати сподіваної допомоги.

    Практика дій провідних країн і організацій показує, що лише дотримання цих принципів дозволить реалізовувати декларації – у данному випадку, вести мову про механізми залучення грошей. Недотримання цих принципів, навпаки, загальмує цей рух повністю; і жодні презентації чи відеоролики не допоможуть.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти ЄБРР децентралізація війна гроші Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Наталія Іщенко
    Наталія Іщенко

    Заступник директора Інституту світової політики

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Зоя Казанжи
    Зоя Казанжи

    Громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уроки Лугано. Що повинна почути наша влада