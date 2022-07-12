Уроки Лугано. Що повинна почути наша влада

Влада заявила про намір залучити 750 млрд доларів на 10 років, зокрема «300-500 млрд» з арештованих активів РФ і її олігархів

Україні фактично дали інструкцію з підготовки до залучення коштів

Протягом тижня після завершення Конференції з відновлення України в Лугано чуємо чимало переможних реляцій.

Високі представники 42 країн і 5 міжнародних організацій та фінансових інституцій обговорювали перспективи як негайного, так і повоєнного відновлення України, і зокрема представлений владою України План відновлення і розвитку (який всередині країни частіше називають Планом відновлення України).

Влада заявила про намір залучити 750 млрд доларів на 10 років, зокрема «300-500 млрд» з арештованих активів РФ і її олігархів. Після конференції прем‘єр Шмигаль звітував про «домовленості» на 1,9 млрд дол, і подякував урядам Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу «за цю солідарність».

Європейський Парламент, а за ним і Європейська Рада, як анонсувалось раніше, підтримали пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро. Прем’єр Шмигаль подякував Світовому банку за транш у 1,7 млрд дол грантової підтримки.Однак цим динаміка вичерпується. Більше того, зазначені «домовленості» поки декларативні. А для отримання подальших коштів доведеться попрацювати для побудови довіри.

За повідомленням Bloomberg, бюджетний підрозділ Єврокомісії блокує виділення Україні кредиту в 1,5 млрд євро через сумніви у фінансовій надійності. А міністр фінансів Марченко заявив, що серед країн Євросоюзу немає єдиної думки щодо надання Києву пакета допомоги на 9 млрд євро.

Але якраз напрямок роботи для побудови довіри був чітко окреслений за підсумками конференції в Лугано. Саме це є її головним висновком і результатом – але влада має це повідомлення почути. Учасники (42 країни і 5 організацій та фінансових установ) підтримали Підсумковий документ (Outcome document), який є, як сказано в ньому самому, «політичним і не зобов‘язуючим юридично» (political, legally non-binding).

План відновлення і розвитку, представлений владою України, називається «загальною рамкою» (overarching framework) відбудови України, «живим документом», який має адаптуватися до реалій; учасники «з нетерпінням очікують» (look forward) працювати над його редагуванням (refining) та імплементацією (але саме в такому порядку».

Невід‘ємною частиною Підсумкового документу є Керівні принципи процесу відновлення України – «Принципи Лугано» (Guiding principles for Ukraine’s recovery process «Lugano Principles»). Їх сім, і сформульовані вони дуже однозначно. Вони містять ті підходи, що їх учасники конференції не почули від влади України. Ці ж принципи окреслені і в Підсумковому документі, і червоною ниткою проходили по всіх виступах представників провідних країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій під час конференції.

Ці принципи суголосні зобов‘язанням України при вступі до ЄС: верховенство права, дотримання прав і свобод (а значить, і свобода слова і медіа), повноцінна політична участь (а це означає і непорушність прав опозиції), прозорість усіх процесів, децентралізація (участь місцевих громад), залучення громадянського суспільства на всіх рівнях.

Принципи говорять самі за себе, і їх повинна почути влада (а суспільство має її до цього змусити):

Партнерство України і міжнародних партнерів, зокрема у оцінці потреб, визначення шляхів їх задоволення і ефективної реалізації. Чергове «крадівництво» з піар-метою не буде підтримано. Орієнтованість на реформи: відновлення має проходити у контексті реформ і європейської інтеграції. Це не продовження звичних схем чи відтворення знайомих практик, а побудова Європейської України. Прозорість, відповідальність і верховенства права. Відкритість всіх процедур і коштів, викорінення корупції. «Дайте гроші, а ми подерибаним» – не вийде. Демократична участь: залучення всього населення (тобто, влади і опозиції, усіх груп), місцевих громад, тимчасово переміщених осіб.«Міжсобойчиками» займатись не вийде, відштовхувати усіх, хто не вірить у «геній лідера», не вийде. І підхід «знайдеться, кому робити і без вас» – не працюватиме. Багатостороння (міжсекторна) співпраця – залучення представників приватного сектору, громадянського суспільства, науки, місцевих громад тощо.Громадянське суспільство традиційно сильне в Україні, і в Лугано його представники слушно ставили питання про участь і у цілепокладанні, і виконанні, і контролі відбудови на правах рівноправного учасника. Гендерна рівність і інклюзивність: відновлення для всіх, а не для якоїсь групи, дотримання прав і свобод людини, недискримінаційність. Сталість (sustainability), відбудова у відповідності до Порядку денного сталого розвитку 2030, Паризької угоди для гармонізації економічного, соціального розвитку, довкілля, зокрема зеленого переходу (green transition).

У Лугано Україні фактично дали інструкцію з підготовки до залучення коштів: лише відповідаючи виставленим критеріям, можна очікувати сподіваної допомоги.

Практика дій провідних країн і організацій показує, що лише дотримання цих принципів дозволить реалізовувати декларації – у данному випадку, вести мову про механізми залучення грошей. Недотримання цих принципів, навпаки, загальмує цей рух повністю; і жодні презентації чи відеоролики не допоможуть.

Джерело: блог Ростислава Павленка

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