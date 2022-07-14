Чи буде ембарго на російський газ у новому пакеті санкцій? В ЄС дали відповідь

Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії буде представлено найближчим часом

Ряд країн ЄС дуже залежить від російського газу

До сьомого пакету санкцій Євросоюзу не увійде заборона на імпорт російського газу. Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала агенції Reuters.

За його словами, проблематично вводити обмеження на імпорт енергоносіїв, оскільки «необхідно дотримуватись правила, згідно з яким санкції мають надавати більший вплив на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції».

Фіала наголосив що ряд країн ЄС дуже залежить від російського газу.

Прем’єр Чехії розповів, що у новий пакет санкцій увійде заборона на імпорт золота з Росії. Також планується розширити персональні санкції та список продукції подвійного призначення, експорт якої до Росії заборонено.

Фіала зазначив, що сьомий пакет санкцій буде представлено найближчим часом.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує найближчими тижнями запропонувати новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Повідомлялося, що пропозиція може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо зміни попередніх санкцій, а також додаткові списки санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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