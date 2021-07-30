Чаус знайшовся, підлітків вакцинуватимуть та історичне рішення РНБО. Головне за 30 липня

«Главком» зібрав головні новини за 30 липня

У селі Мазурівка Вінницької області сьогодні знайшовся колишній суддя Миколв Чаус.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від Covid-19 дітям від 12 років.

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

«Главком» зібрав головні новини за 30 липня.

Рада нацбезпеки затвердила стратегію зовнішньої політики України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Подібний документ з'явився вперше. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності», – зазначив він.

За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через «хитання з одного боку в інший».

У документі визначено цілі зовнішньої політики України і шість пріоритетних напрямків:

забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України;

протидія агресивній політиці Росії;

курс на членство в ЄС і НАТО;

просування українського експорту і залучення інвестицій;

захист прав і інтересів громадян України за кордоном;

просування позитивного іміджу України в світі.

Брудний і голодний. Сільський голова розповів, як знайшовся Чаус

У селі Мазурівка Вінницької області сьогодні знайшовся колишній суддя Миколв Чаус. Раніше його нібито викрали з Молдови. 30 липня чоловік сам прийшов до будівлі сільської ради. Такою інформацією поділився її голова Валерій Груньківський.

Сільський голова зазначив, що Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води. Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Додамо, що дружина українського судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

Тим часом НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

Головний санлікар України анонсував Covid-вакцинацію підлітків

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від Covid-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

«Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, з наступного це (вакцинацію дітей від 12 років – ред) можна буде зробити... Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями – або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном», цитує Кузіна «Уніан».

Головний санлікар зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer. Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

РНБО прийняла рішення щодо тарифів на електроенергію: що чекає українців

Рада національної безпеки і оборони України схвильована через монополізацію енергетичної галузі та небезпечну тенденцію, яка спостерігається в ній сьогодні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, яким чином в країні планують боротися з нею у разі загрози національній безпеці.

«РНБО спостерігає дуже небезпечні тенденції в енергетичній галузі. Ми бачимо монополізацію. Це пан Ахметов, Новинський, Боголюбов, Суркіси, Григоришин, Льовочкін, Коломойський, і громадянин Росії Воєводін. Вони володіють газорозподільчою мережею. У разі загрози нацбезпеки ми розглядаємо введення тимчасових адміністрацій. Ми не дозволимо маніпулювати тарифами», – заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що координаційний орган прийняв рішення про те, що ціни на електроенергію для вразливих верств України не можуть підійматися.

«Тариф на електроенергію для уразливих верств не може бути піднятий. Таке рішення на РНБО було прийнято», – відзначив Данілов.

Під Офісом президента знову сталися сутички

У п’ятницю, 30 липня, під будівлею Офісу президента вкотре сталася сутичка під час ЛГБТ-акції. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна.

Сутички сталися між противниками сьогоднішньої акції ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ. На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини, де вирують лісові пожежі. Про це йдеться у повідомленні МЗС.

«З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів», – зазначило відомство. МЗС поінформувало, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів. Підкреслюється, що є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо.

Нагадаємо, сьогодні Україна відправила до Туреччини пожежні літаки. Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Апеляційний суд розглянув апеляцію щодо домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука та ухвалив рішення. Отже, рішення слідчого судді Печерського райсуду залишили без змін.

«Ухвалу оголосять 3 серпня 2021 о 10 годині. З того часу вона набуде чинності», – сказав суддя.

Печерський райсуд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.

Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді. Апеляційному суду потрібно було вивчити 12 томів справ перед винесенням ухвали.

Нацбанк спрогнозував пік інфляції в Україні

Споживча інфляція наприкінці 2021 року становитиме 9,6%, а у другому півріччі 2022 року повернеться до цільового значення у 5%. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.

«Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%», – йдеться в повідомленні.

Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.

Зазначимо, у червні споживча інфляція в Україні становила 9,5% порівняно із червнем 2020 року і була вищою за квітневий прогноз НБУ (9,2%).

Зеленський на Донеччині представив нового командувача Операцією Об’єднаних сил

Президент Володимир Зеленський сьогодні під час поїздки в Донецьку представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

«З великою радістю хочу представити вам нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерала-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Павлюка Олександра Олексійовича», – заявив Зеленський.

Напередодні Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади

Збірна Японії з фехтування на шпагах стала чемпіоном Олімпійських ігор. До сенсації причетний український тренер, киянин Олександр Горбачук. Його син, до речі, й досі фехтує на доволі високому рівні.

Горбачук працює в Японії багато років. Його запросили туди, щоб він підняв цей вид олімпійської програми на максимальний рівень. Цю збірну він виховав сам і справедливо приймає поздоровлення.

Японія в 1/4 фіналу вирвала перемогу у лідера світового рейтингу збірної Франції - 45:44. У півфіналі японці виграли у збірної Південної Кореї - 45:38, а потім у фіналі здолали росіян - 45:36.

Збірна України, яка вважалася одним з фаворитів у змаганнях фехтувальників на шпагах, в 1/4 фіналу поступилася китайцям, а в матчі за п’яте місце – французькій команді.