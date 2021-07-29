Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу

Під час візиту на Житомирщину Зеленський привітав військових з п'ятою річницею Дня Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський сьогодні під час візиту до Житомирської області представив нове командування Генштабу ЗСУ.

«Користуючись нагодою, я у вашій присутності також хочу окремо привітати із призначеннями і представити вам нових командирів у нашому війську. Це головнокомандувач Збройними силами України генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович і заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгієвич», – сказав Зеленський.

«Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це дійсно потужні бойові офіцери, найголовніше – патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військовослужбовців. Я дякую попередньому керівництву Генерального штабу ЗСУ і впевнений, що новопризначене нарощуватиме отриманий бойовий досвід, перехід української армії на стандарти НАТО і разом з Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників», – додав президент.

Під час візиту на Житомирщину Зеленський привітав військових з п'ятою річницею Дня Сил спеціальних операцій.

«Щоб дати об'єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для нашого українського війська, я хочу нагадати один дуже відомий вислів: «Складні часи народжують сильних людей», – а надзвичайно складні часи народжують Сили спеціальних операцій», – заявив він.

Президент відзначив, що «ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні».

«У 2020 році ССО першими перейшли на типову структуру штабів армії країн НАТО і тісно співпрацюють із партнерами у формі взаємних візитів, тренувань, обміну передовим досвідом, при цьому окремі підрозділи повністю інтегровані із силами ССО НАТО», – повідомив Зеленський.

Він відзначив 140-й центр ССО, який першим в історії України отримав сертифікат як підрозділ, що має право бути залученим до виконання завдань у складі НАТО.

Також Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.