Генштаб, ООС і десантні війська: Зеленський провів кадрові зміни в армії

Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Глава держави акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», – зазначив Зеленський.

Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом», – резюмував Глава держави.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.