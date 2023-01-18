Створення трибуналу щодо агресії РФ: Зеленський виступив із заявою

Зеленський заявив, що світ знає, що Росія зробила з Дніпром

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше прибічників створення трибуналу щодо агресії Росії проти України та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів. Таку заяву Зеленський зробив під чс вечірнього відеозвернення.

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Президент повідомив, що 17 січня обговорив оборонну співпрацю та дипломатичні кроки з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у світлі підготовки до нової зустрічі у форматі «Рамштайн».

Також у вівторок почалася робота щорічного форуму у Давосі, на якому перша леді України представила «всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне».

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«Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.