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Створення трибуналу щодо агресії РФ: Зеленський виступив із заявою

Юрій Лящук
glavcom.ua
Створення трибуналу щодо агресії РФ: Зеленський виступив із заявою
Україна лобіює посилення глобального тиску на державу-терориста
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що світ знає, що Росія зробила з Дніпром

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше прибічників створення трибуналу щодо агресії Росії проти України та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів. Таку заяву Зеленський зробив під чс вечірнього відеозвернення.

Президент повідомив, що 17 січня обговорив оборонну співпрацю та дипломатичні кроки з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у світлі підготовки до нової зустрічі у форматі «Рамштайн».

Також у вівторок почалася робота щорічного форуму у Давосі, на якому перша леді України представила «всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне».

«Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна трибунал

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