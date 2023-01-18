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Всесвітній економічний форум у Давосі: звернення Зеленського (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Всесвітній економічний форум у Давосі: звернення Зеленського (відео)
Зеленський закликав світ надати більше зброї для України
фото: скріншот з відео

Зеленський заявив, що Україна щодня захищає цінності, котрі деякі союзники сприймають як даність

Російська Федерація обрала собі місце серед терористів. Про це сьогодні, 18 січня, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі у Швейцарії.

«Щоб почати війну, Росії знадобилось менше однієї секунди. Щоб увести за це перші санкції – світу знадобились дні. Час, що вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства», – сказав Зеленський.

Також Зеленський нагадав, що світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим, світ також вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною.

Президент України переконаний, що цивілізований світ не має вагатися сьогодні і ніколи більше.

«Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки і миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку і мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії», – додав Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня захищає цінності, котрі деякі союзники сприймають як даність. Даністю ж для України є те, що світ потребує рішучих та швидких кроків.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні необхідно надати далекобійні ракети Atacms, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ.

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Теги: росія зброя війна Володимир Зеленський Україна

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