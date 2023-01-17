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Зеленський розповів, чим завершиться російський терор в Україні (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, чим завершиться російський терор в Україні (відео)
Зеленський запевнив, що РФ відповість за свої злочини в Україні
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 328-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що терор проти України завершиться для РФ судовими вироками. Також президент запевнив, що світ чує Україну у Давосі й знає, що Росія зробила з Дніпром та іншими територіями, на які принесла смерть.

«Дорогі українці! Сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців... Малі діти й мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога всього людства.

Я дякую кожному й кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору! Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО.

Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром. Активно готуємося до нової зустрічі у форматі «Рамштайн». Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки – обговорили їх сьогодні також. Почалася сьогодні робота щорічного форуму у Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста. Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

Дуже важливо: перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин.

Провів сьогодні нараду за участю, зокрема, Генерального прокурора й міністра внутрішніх справ України щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру. Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для всіх цих російських убивць. Я хочу подякувати всім працівникам українських правоохоронних органів та всім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти рашистів. Я хочу подякувати всім волонтерам, громадським діячам, особливо – журналістам, які допомагають розслідуванням. І, звичайно, я дякую всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто захищає державу, у складі всіх наших сил оборони й безпеки робить усе, щоб вигнати російську армію з України.

Передусім я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями! Коли ми виженемо окупантів з нашої землі, буде вже питанням часу, коли повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських убивць. Слава всім нашим героям! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала російська агресія. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

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Теги: війна росія Володимир Зеленський тероризм Україна

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