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Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят
Зеленський підписав закон про зміну дат вихідних
фото ілюстративне

Святкування Різдва Христвого з 7 січня перенесено на 25 грудня

Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до трудового кодексу України, яким перенесено дати деяких державних свят України. Відповідний документ повернувся до парламенту із підписом президента.

Йдеться про перенесення святкування Різдва Христвого з 7 січня на 25 грудня, Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, а Дня  Української Державності з 28 липня на 15 липня.

Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят фото 1

Такі зміни в календарі державних свят пов’язані із переходом українських церков на новоюліанський календар та зсування низки свят, до яких прив’язані державні свята, на два тижні.

Раніше повідомлялося, що парламент змінив дати державних свят.

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Теги: свята закон Володимир Зеленський Різдвяні свята президент парламент

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Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят
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