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Зеленський розповів, про що домовився з іспанським прем’єром Санчесом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, про що домовився з іспанським прем’єром Санчесом
Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною
фото: Офіс президента

Президент України та голова уряду Іспанії підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України

В Україні з офіційним візитом 1 липня перебував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Президент України Володимир Зеленський повідомив, які питання обговорив із очільником іспанського уряду.

«Сьогодні відбувається важливий та дуже символічний візит в Україну глави уряду Іспанії – у перший же день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу. Це дуже чітко говорить і про фактичну реальність у Європі, коли наш спільний європейський дім уже точно не уявити без України, і про пріоритети Іспанії в захисті свободи, рівності та справедливості для всієї Європи.

Ми встигли обговорити різні питання. Передусім це захист від російської геноцидної агресії.

Я впевнений, що ми зможемо подолати агресію Росії та забезпечити для України й кожної країни Європи мирне та справедливе майбутнє. Але для цього наша співпраця та наші альянси мають ставати лише міцнішими. Російська диктатура та всі сили у світі, які хочуть знищити свободу, повинні бачити, що ми не втрачаємо часу та збільшуємо наші спільні можливості.

Зеленський розповів, про що домовився з іспанським прем’єром Санчесом фото 1

Розраховуємо на підтримку Іспанією України на саміті Альянсу у Вільнюсі. Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави для того, щоб надати Україні запрошення до членства в НАТО. Це стане сигналом того, що мир і безпека в Європі не мають і ніколи не матимуть альтернатив», – сказав Зеленський.

Також Офіс президента оприлюднив спільну декларацію Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

  1. Президент України та голова уряду Іспанії підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України, яка триває й підриває заснований на правилах міжнародний порядок і Статут Організації Об'єднаних Націй. Україна продемонструвала неабияку рішучість у здійсненні свого невід'ємного права на самооборону проти цього неспровокованого й невиправданого нападу. Росія повинна негайно повністю й беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
  2. Іспанія підтверджує свою непохитну відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і високо оцінює рішучість і мужність українського народу та його Збройних Сил у захисті від незаконної російської агресії та в забезпеченні вільного й демократичного майбутнього України.
  3. Україна високо цінує масштабну допомогу, надану Іспанією, зокрема у військово-технічній, оборонній, дипломатичній, гуманітарній, економічній та фінансовій сферах, а також солідарність іспанського народу, який нині приймає понад 175 000 переміщених українців, котрі отримали статус тимчасового захисту, який містить вільний доступ до іспанської системи охорони здоров'я та освіти. Іспанія продовжуватиме надавати політичну, гуманітарну та військову підтримку Україні та її народу як індивідуально, так і в межах міжнародної співпраці, зокрема як голова Ради Європейського Союзу, стільки, скільки це буде потрібно.
  4. Іспанія підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого й сталого миру відповідно до міжнародного права та Статуту ООН і на основі суверенітету й територіальної цілісності України, як це передбачено у Формулі миру Президента Володимира Зеленського. Іспанія схвалює ключові принципи Української формули миру і продовжуватиме співпрацювати з Україною з метою розширення міжнародної підтримки Української формули миру, зокрема через майбутній Глобальний саміт миру. Іспанія вже робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у Формулі, включно з продовольчою безпекою.
  5. Україна та Іспанія підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших тяжких злочинах, скоєних у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, та підтримці створення належного механізму правосуддя, що спирається на широку міжнародну підтримку, для забезпечення повної та ефективної відповідальності за злочин агресії. Україна та Іспанія підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду та беруть до уваги видані судом ордери на арешт.
  6. Україна та Іспанія погоджуються з необхідністю продовження колективного санкційного тиску на Росію з метою послаблення її спроможності продовжувати незаконну агресивну війну. Необхідно посилити зусилля, спрямовані на забезпечення ефективного виконання санкцій, протидію їх обходу та уникнення небажаних наслідків. Належна увага також має бути приділена глобальним негативним наслідкам російської агресивної війни, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Іспанія повністю підтримує поточні ініціативи, спрямовані на запобігання й пом'якшення цих наслідків, включно з Іспанським планом протидії продовольчій небезпеці та «Шляхами солідарності» ЄС – Україна, і закликає до необмеженого продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України».
  7. Україна та Іспанія продовжуватимуть працювати разом з іншими сторонами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією. З цією метою вони вітають міжнародний реєстр збитків, представлений на саміті Ради Європи в Рейк'явіку 16–17 травня 2023 року.
  8. Іспанія готова брати активну участь у відновленні та реконструкції України. Україна та Іспанія домовилися об'єднати зусилля в цьому напрямку. Уже зараз важливо закласти основу для амбітної та довгострокової взаємодії, яка створить можливості й дасть змогу українському народу відбудувати свою країну та економіку на основі прозорої та інклюзивної національної архітектури відновлення. Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відновленні, зокрема в інфраструктурі, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоров'я та цифровому секторі. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватним сектором, а також національними та міжнародними організаціями та фінансовими установами, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки, інвестицій, потенціалу та знань має важливе значення для забезпечення процвітаючого майбутнього України.
  9. Іспанія підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до ЄС, що буде одним з пріоритетів її головування в ЄС. Іспанія підтверджує свою готовність працювати з Україною під час її прогресу у виконанні умов для вступу до ЄС, беручи до уваги підхід, заснований на оцінці заслуг, і з нетерпінням чекає на звіт про прогрес від Європейської комісії, який стане основою для ухвалення рішення щодо наступних кроків.
  10. Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації. Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО. Україна та Іспанія очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Нагадаємо, Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Зазначимо, 1 липня Іспанія розпочне своє піврічне головування в Раді ЄС відповідно до системи ротації між 27 державами-членами. Іспанія під час головування в Раді Європейського Союзу зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

До слова, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

Теги: росія правосуддя злочин Педро безпека Офіс президента реєстр Педро Санчес втрати президент Україна міністр саміт Іспанія арешт зерно прокурор статут Володимир Зеленський запрошення

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