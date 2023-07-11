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Байден хоче зустрічі із Зеленським на саміті НАТО – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байден хоче зустрічі із Зеленським на саміті НАТО – Politico
Цього тижня, ймовірно, зустрінуться Байден та Зеленський
фото з відкритих джерел

Розклад президента США демонструє, що Байден особисто зацікавлений у двох резонансних дипломатичних зустрічах

Байден запланував зустріч із Зеленським на саміті НАТО. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела. 

За словами офіційного представника Білого дому та двох людей, знайомих із планами Байдена, на полях саміту НАТО у нього відбудуться цього тижня відразу дві знакові зустрічі.

Зокрема, на середу 12 липня, у Байдена запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але поки що дата та час остаточно не погоджені.

Київ сподівається, що НАТО забезпечить Україні швидкий шлях до альянсу, хоча Байден та інші країни-члени виступають проти ідеї зробити це найближчим часом. Однією з причин є те, що надання Україні союзника зараз фактично призведе до війни НАТО з Росією.

У ході переговорів Байден має намір спробувати переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод та значні гарантії безпеки від США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який може отримати Київ у Вільнюсі. Натомість Україна поки що не підтвердила жодних планів Зеленського на зустріч із лідером США. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня. 

А сьогодні 11 липня, за даними Politico, президент Джо Байден планує знайти час аби посидіти та поговорити сам на сам з турецьким Реджепом Таїпом Ердоганом. Запланована зустріч Байдена з Ердоганом у вівторок відбудеться після того, як президент Туреччини погодився пізно ввечері у понеділок прийняти заявку Швеції стати 32-м членом НАТО. Анкара більше року блокувала приєднання Швеції, стверджуючи, що Стокгольм надто зближується з курдами, яких Анкара вважає терористами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден хоче максимально швидкого укладання угоди про вступ Швеції до НАТО, і тому напередодні саміту в Литві максимально тиснув на Туреччину, аби та ухвалила остаточне рішення. Американський політик уже двічі заявив про своє бажання турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану. 

Офіс Ердогана також підтвердив, що на полях саміту НАТО у Вільнюсі найімовірніше відбудеться двостороння зустріч президентів Туреччини та США. Про це 9 липня повідомила канцелярія турецького лідера.

Нагадаємо, Ердоган вчора висунув новий ультиматум для схвалення вступу Швеції до НАТО. Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. Таку важливу умову для ратифікації заявки Швеції для входження країни до складу Північноатлантичного альянсу висунув турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. 

Водночас у Польщі припускають, що під час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган США Джозеф Байден НАТО Володимир Зеленський Україна президент

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