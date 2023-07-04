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«Честь бути союзником»: Зеленський звернувся до американців у День незалежності США (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Честь бути союзником»: Зеленський звернувся до американців у День незалежності США (відео)
Володимир Зеленський: «Щасливого 4 липня, Америко! Будь ласка, пам'ятай, що в коаліції вільних та сміливих ти можеш завжди розраховувати на Україну-союзника»
фото скріншот відео

Президент підкреслив, що передаючи свою свободу наступним поколінням американці дають надію іншим народам

Сьогодні, 4 липня, президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із Днем незалежності та наголосив, що для України честь мати таких союзників. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Зеленський наголосив, що лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління.

«Дорогі американці, я вітаю вас із найкращим днем, яким життя може нагородити будь-яку націю, що повстала заради свободи, - вітаю вас із Днем незалежності», – зазначив він.

Президент підкреслив, що передаючи свою свободу наступним поколінням американці дають надію іншим народам, що вони теж стануть вільними, а їхня свобода теж стане дорогоцінною спадщиною для їхніх дітей та онуків.

Зеленський нагадав, що Америка є «землею вільних та домом сміливих», який приваблює людей з усього світу, вже майже два з половиною століття«Для нас велика честь - бути союзником такої мрії, відваги та свободи», – наголосив він.

Глава держави підкреслив, що українці опановують американську зброю та забезпечують демократію, яку Америка та Україна цінують однаково.

На його думку, українська волелюбність за підтримки США «запалила могутнє нове полум'я свободи», яке не згасне та гарантує, що тиранія ніколи знову не пройде Європою.

«А українська мрія жити вільно, коли її увінчає перемога в розпочатій Росією жорстокій неспровокованій війні, дасть свіжу енергію американському лідерству», – вважає Зеленський.

Президент наголосив, що той, хто стоїть з Україною, стоїть за свободу. «А після нашої перемоги світ переконається, що той, хто цінує свободу, завжди перемагає. Щасливого 4 липня, Америко! Будь ласка, пам'ятай, що в коаліції вільних та сміливих ти можеш завжди розраховувати на Україну-союзника», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України

Теги: незалежність українці Володимир Зеленський Україна президент перемога США свято

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