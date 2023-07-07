Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
Закон заборонить продаж ароматизованих сигарет
фото з відкритих джерел

З 11 липня вводиться відповідальність щодо заборони куріння електронних сигарет в усіх громадських місцях

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зокрема, йдеться про:

  • заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
  • встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн:
  • заборона продажу ароматизованих сигарет;
  • вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.
З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства
З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства
фото: Держпродспоживслужба
З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства
З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства
фото: Держпродспоживслужба

Нагадаємо, петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації, набрала майже 22 тис. підписів.

До слова, Журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа. За їхніми словами, масове звільнення листонош по всій країні зупиняє поштову доставку газет та позбавляє українців доступу до важливої інформації під час війни.

Читайте також: На Львівщині суд виніс вирок вчительці, яка хотіла обміняти куплені права
Теги: тютюнові вироби закон українці штраф

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен захисник та захисниця мріють про зустріч зі своїми коханими та рідними
Як військовому виїхати за кордон під час відпустки
4 липня, 15:31
Деркач: «Боюсь, що ми втратимо дуже багато глядачів, якщо сеанси будуть переважно в оригінальній озвучці»
Власник мережі кінотеатрів прокоментував скандальну ідею показу фільмів без дубляжу
2 липня, 10:14
Вбиті окупантами цивільні українці
Скільки цивільних українців стратила Росія: шокуючі цифри
27 червня, 16:04
Угорщина виступила із критикою позиції України
Петер Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України
27 червня, 08:36
Оператор не повідомив інформацію про автоматичні відрахування бонусних коштів на абонентську плату
Vodafone сплатить майже 1,8 мільйона грн за неправдиву інформацію в рекламі
26 червня, 14:01
Російський диктатор згадує минуле, бо майбутнього у нього немає
Путін зганьбив День Пам'яті
22 червня, 16:22
Українська мова виявилась потужною зброєю проти окупантів
Забулося, що війна? Чому у Києві так багато російської мови?
20 червня, 09:09
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі
Заборона російських книг в Україні. Українці вже рік закликають президента підписати закон
19 червня, 09:29
Петро Порошенко разом з бійцями 46-ї бригади ДШВ звернувся до українців
Порошенко закликав припинити срачі
15 червня, 16:24

Особисті фінанси

В Україні зростає попит на кандидатів без досвіду у популярній сфері
В Україні зростає попит на кандидатів без досвіду у популярній сфері
Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
Соратниця Зеленського вважає проблемою велику різницю в зарплатах у війську і тилу
Соратниця Зеленського вважає проблемою велику різницю в зарплатах у війську і тилу
Соратниця Зеленського дала пораду Разумкову, який щедро «роздає» виплати військовим
Соратниця Зеленського дала пораду Разумкову, який щедро «роздає» виплати військовим
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
20K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
20K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
11K
Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні
11K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
9582
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту