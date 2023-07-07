Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок

З 11 липня вводиться відповідальність щодо заборони куріння електронних сигарет в усіх громадських місцях

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

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Зокрема, йдеться про:

заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн:

заборона продажу ароматизованих сигарет;

вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства фото: Держпродспоживслужба

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства фото: Держпродспоживслужба

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