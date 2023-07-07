Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
З 11 липня вводиться відповідальність щодо заборони куріння електронних сигарет в усіх громадських місцях
З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Зокрема, йдеться про:
- заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
- встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн:
- заборона продажу ароматизованих сигарет;
- вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.
Нагадаємо, петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації, набрала майже 22 тис. підписів.
До слова, Журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа. За їхніми словами, масове звільнення листонош по всій країні зупиняє поштову доставку газет та позбавляє українців доступу до важливої інформації під час війни.
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