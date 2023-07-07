Резніков анонсував «хороші новини», візит Зеленського до Чехії: головне за ніч

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном

Президент Чехії Петр Павел заявив, працюватиме над тим, аби переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року. Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 7 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Візит Зеленського до Чехії

Літак з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 6 липня приземлився в одному з аеропортів Чехії. Як відомо, український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петр Павелом.

Після зустрічі президент Чехії Петр Павел заявив, що працюватиме над тим, аби переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року.

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«Ми будемо працювати над тим, щоб переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року», – сказав президент Чехії.

Також Павел додав, що Чеська Республіка зацікавлена в тому, щоб Україна відразу після закінчення війни розпочала переговори про вступ до НАТО.

На його думку, «це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання».

Міністр оборони України анонсував «хороші новини»

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це він повідомив у Twitter.

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«Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання», – написав міністр.

Також очільники оборонних відомств України та США «звірили годинники» перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн», яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО.

За словами Резнікова, вони з Остіном також говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. «Слідкуйте за хорошими новинами», – заінтригував міністр.

Держдеп спростував заяви щодо таємних переговорів США з Росією

Адміністрація Джо Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні високопосадовці національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, у Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками РФ щодо миру в Україні.

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«Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України», - сказав речник Держдепу.

Кількість загиблих у Львові зросла

Кількість жертв ракетного удару по Львову зросла до дев’яти осіб. Про це повідомляє МВС України.

«Станом на 6:00 встановлено, що внаслідок вибухів дев’ять людей загинуло та 42 – отримали поранення (з них три дитини)», – йдеться у повідомленні

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Зеленський відправиться до Туреччини: озвучено теми розмови з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відправиться з візитом до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з як найбільшою кількістю членів Альянсу.

«Ми повинні акумулювати всіх лідерів Альянсу, щоб тиснути політично на РФ. Не тільки на полі бою. У нас є кілька питань - зернова ініціатива, підтримка України в НАТО, обмін полоненими тощо. Багато речей, про які будемо говорити», - сказав президент.

Пентагон прокоментував можливість відправки Україні касетних снарядів

Можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США продовжує бути предметом розгляду. Так прокоментував ситуацію в четвер під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

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«Це питання, яке зараз перебуває в процесі розгляду», - зауважив представник оборонного відомства США на запитання журналістів.

Він також поінформував, що Сполучені Штати мають кілька типів касетних боєприпасів на складах.

«Ті, що розглядаються для передачі (Україні – ред.), не включають застарілі варіанти, коефіцієнт відмови яких перевищує 2,35%»,- уточнив Райдер.

Він також зазначив, що Пентагон врахував статистику по старих 155-міліметрових боєприпасах, які стояли на озброєнні кілька десятиліть тому. «Тож, ми ретельно відбираємо снаряди з нижчими показниками відмови, по яких ми маємо останні дані тестування»,- зазначив генерал.