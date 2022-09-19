Зеленський повідомив новини з фронту та анонсував важливий день 

«Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху»

Увечері, 19 вересня, наприкінці 208 доби війни президент Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до нації. Зокрема, він наголосив на важливості підтримки України міжнарожними партнерами, анонсував на завтра важливий день та згадав, як українці долучилися до вшанування похованої сьогодні королеви Єлизавети ІІ.

Повний текст звернення президента

Бажаю здоров’я, шановні українці! Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – збираємося щоразу, коли маємо суттєві новини з передової. Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.

У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.

До речі, хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі.

Дуже важливо: розглянули на Ставці ситуацію на державному кордоні, захист нашого кордону. Доповідав голова Держприкордонслужби. Держава забезпечить всю необхідну потужність для захисту нашого кордону. Заслухали Головнокомандувача, командувачів оперативних напрямків. Дуже уважно займаємося забезпеченням наших воїнів перед зимою.

Хочу сьогодні подякувати воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині. 95-й десантно-штурмовій бригаді – за надзвичайно сміливі дії зі звільнення нашої території. 59-та окрема мотопіхотна бригада – також молодці! У тих умовах, де ви воюєте, хлопці, неухильний рух вперед – це справжній героїзм! 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам за міцність, хлопці! Дякую за просування вперед!

Зараз це дуже важливо – темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці.

Говорив сьогодні з Александером Чеферіном. Дякую за підтримку наших спортсменів, за непохитну принциповість. Подякував президенту УЄФА за сприяння в перезапуску Української футбольної Прем’єр-ліги. Обговорили можливості УЄФА допомагати у звільненні наших військовополонених – спортсменів, у тому, щоб публічно їх підтримувати.

Цими днями в Лондоні відбувалася церемонія прощання з Королевою Єлизаветою ІІ. Україна вшанувала її пам’ять на високому рівні – були присутні премʼєр-міністр України та перша леді. Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з Її Величністю, було й багато українців. Я дякую всім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна – поруч із ними.

Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави. Також візьму участь у саміті з питань продовольчої безпеки – це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати. Відбудуться також онлайн-зустрічі з американськими партнерами та інвесторами. Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях: оборона, фінанси, економіка, дипломатія.

Дякую всім, хто допомагає нашій державі! Дякую всім, хто воює за Україну! Слава Україні!

Нагадаємо, сьогодні Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині і затвердив склад делегації на генасамблею ООН.