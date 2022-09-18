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Зеленський розповів, як Україна може повернути Крим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, як Україна може повернути Крим
Зеленський висловився щодо повернення Криму
фото: скріншот із відео

Президент упевнений, що території треба деокуповувати

Може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.

«Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І, безумовно, люди в Україні, авжеж, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання», – сказав Зеленський.

«Що за коло осіб будуть обговорювати це питання і коли це буде? Я не можу зараз сказати», – додав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров після повідомлення керівництва України про те, що українська армія готова звільнити Крим військовим шляхом, відреагував традиційними звинуваченнями в бік Заходу.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не забуває: саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Як відомо, у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України. Про це інформує українська розвідка.

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Теги: президент Україна Володимир Зеленський війна Крим

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