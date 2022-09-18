Зеленський розповів, як Україна може повернути Крим
Президент упевнений, що території треба деокуповувати
Може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.
«Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І, безумовно, люди в Україні, авжеж, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання», – сказав Зеленський.
«Що за коло осіб будуть обговорювати це питання і коли це буде? Я не можу зараз сказати», – додав президент.
Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров після повідомлення керівництва України про те, що українська армія готова звільнити Крим військовим шляхом, відреагував традиційними звинуваченнями в бік Заходу.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не забуває: саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.
Як відомо, у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України. Про це інформує українська розвідка.
Коментарі — 0