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Звільнення спортсменів з полону: Зеленський провів перемовини з президентом УЄФА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення спортсменів з полону: Зеленський провів перемовини з президентом УЄФА
фото: Офіс президента

У російському полоні перебувають 23 атлети

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 вересня, провів телефонну розмову з президентом УЄФА Олександром Чеферіном, під час якої обговорив визволення українських спортсменів із російського полону. Про це глави держави повідомив у Twitter.

«Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння у перезапуску української Прем'єр-ліги. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів», – написав він.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають 13 українських спортсменів.

При цьому наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що у російському полоні перебувають 23 атлети.

Як зазначалося, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 89 українських спортсменів і тренерів, 13 потрапили у полон. 

Раніше бронзовий призер Чемпіонату світу Андрій Проценко показав, як тренувався в окупованому селі . Нагадаємо, у боях на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики Олександр Сербінов.

Читайте також: Це не затишшя, а підготовка. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Теги: спорт війна окупація УЄФА полон

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