Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги

Президент сказав, що результат війни з Росією залежить від швидшого постачання іноземної зброї Україні

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав інші країни активізувати постачання зброї до України. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.



«Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії», – сказав президент.

Також Зеленський заявив про «певні психологічні бар'єри» у Німеччини для поставок зброї Україні. Причиною цього є її нацистське минуле.

Проте за словами Зеленського, ці постачання життєво важливі для України, щоб захистити себе від «російського фашизму».

Водночас президент висловив думку, що постачання іноземної зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не розпочав контрнаступ, і що територіальні надбання справлять враження на інші країни.

«Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн», – зазначив Зеленський.

В інтерв’ю Reuters український лідер також сказав, що результат війни з Росією, яка триває вже сьомий місяць, залежить від швидшого постачання іноземної зброї Україні.

Нагадаємо, також Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля.

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.