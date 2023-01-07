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Зеленський привітав Маккарті з обранням спікером Палати представників

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський привітав Маккарті з обранням спікером Палати представників
Зеленський привітав спікера Палати представників Маккарті з обранням
фото: Офіс президента

Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників. Про це глава держави написав у Твіттері.

«Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час 15-го раунду голосування за спікера Палати представників США законодавці обрали на цю посаду лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті.

Республіканця Кевіна Маккарті підтримали 216 конгресменів, лідер Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, шестеро республіканців проголосували як «присутні», що означає як «утрималися». За процедурою вважається, що такий розклад зменшив кількість голосів, необхідних для Маккарті, що забезпечило йому перемогу за боротьбу за посаду спікера.

До цього республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців. 

Повідомлялося, що республіканці у Палаті представників Конгресу США обговорюють угоду, яка дозволить Кевіну Маккарті обратися на посаду спікера. Угода передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 фіскальний рік на $75 млрд.

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Теги: партії криза Володимир Зеленський

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