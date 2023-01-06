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Обрання спікера Палати представників: республіканці можуть знехтувати безпекою України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обрання спікера Палати представників: республіканці можуть знехтувати безпекою України
До оборонного бюджету США також входить і військова допомога Україні
фото з відкритих джерел

Збільшення витрат на 2023 рік підкреслило двопартійне занепокоєння інфляцією, що зростає, стратегічним суперництвом з Китаєм і повномасштабним вторгненням Росії в Україну

Республіканці у Палаті представників Конгресу США обговорюють угоду, яка дозволить Кевіну Маккарті обратися на посаду спікера. Угода передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 фіскальний рік на $75 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами трьох осіб, знайомих із ходом обговорення, частиною обговореної угоди буде обмеження витрат на 2024 фінансовий рік по всьому уряду на рівні 2022 року. Витрати на національну оборону, з яких в основному фінансується Пентагон, склали близько $782 млрд у 2022 фінансовому році і збільшилися на $75 млрд до $ 857 млрд у 2023 фінансовому році.

Ідея Маккарті про скорочення бюджету не сподобається більшості республіканців в оборонних комітетах зі збройних сил, які роками наполягали на значному збільшенні видатків на національну безпеку.

Джерело, знайоме з цим питанням, заявило, що це питання порушувалося під час телефонної розмови Маккарті з республіканцями в п'ятницю, і що «яструби» оборони були стурбовані цим.

Збільшення витрат на 2023 рік підкреслило двопартійне занепокоєння інфляцією, що зростає, стратегічним суперництвом з Китаєм і повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це також був єдиний спосіб отримати підтримку республіканців для щорічного законопроєкту про дозвіл на оборону та зведеного законопроєкту про витрати, що містить також бюджет Пентагону.

Зазначимо, що до оборонного бюджету США також входить і військова допомога Україні.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: США війна вибори у США Україна

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