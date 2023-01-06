Такого не було сто років. Політична криза в США у деталях

Клінч у нижній палаті Конгресу: вплинути на бунтівних однопартійців не може навіть Трамп

Республіканці, які отримали більшість у Палаті представників, не можуть розпочати роботу, бо досі не обрали спікера. При цьому головний кандидат на цю посаду Кевін Маккарті вперто не знімає свою кандидатуру. Такого клінчу у США не було сто років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чому республіканці не голосують за свого

Парламент США складається з двох палат: нижньої, яка ще називається Палатою представників, і верхньої – Сенату.

Кількість місць у Нижній палаті з 1911 року складає 435 осіб. Кожен американський штат у ній має своїх представників – пропорційно кількості населення. До прикладу, найчисленніший штат Каліфорнія представляють аж 53 конгресмени, тоді як Монтана, Делавер і Аляска – лише по одному. Каденція представників штатів – два роки, і після її закінчення представник може переобиратися необмежену кількість разів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Главою Палати представників є спікер, його обирають від партії більшості (зараз це республіканці). Спікер, як правило, не головує на засіданнях, натомість доручає це комусь із колег. Палата представників проводить засідання у південному крилі Капітолію.

Саме Нижня палата має право ініціювати закони, що стосуються податків, оголошення імпічменту – у тому числі президенту. Спікер Палати представників – третя людина у вертикалі влади США, він може заступити на посаду президента, якщо чинний президент помре, піде у відставку або буде усунений.

Попередні вибори до Конгресу відбулися 3 листопада 2020 року – тоді Демократична партія отримала більшість із 222 представників, тоді як Республіканська – 211. За результатами останніх виборів, що відбулися у листопаді минулого року, вже республіканці отримали у Палаті представників більшість – 222 місця. Відтоді і тягнеться, як День сурка, історія призначення спікера: в 11-му турі голосування, що відбувся 5 січня, як і у попередніх, Кевін Маккарті – головний кандидат на посаду спікера Палати представників від Республіканської партії, не зміг здобути необхідні для призначення спікером 218 голосів однопартійців. Наступна спроба обрати спікера призначена на сьогоднішній вечір. До слова, сьогодні і друга річниця штурму Капітолія прихильниками експрезидента Дональда Трампа, який два роки тому не міг змиритися зі своєю поразкою на виборах.

Проваливши голосування за призначення спікера Палати представників у дев’ятий раз, республіканці побили столітній рекорд – у 1923-му очільника обрали з дев’ятого разу. А у 1859 році для обрання спікера знадобилося аж 44 спроби.

Сам же Кевін Маккарті, ще перед першим голосуванням, переконував колег, що «заслуговує на цю посаду». Подейкують, він навіть почав переносити свої речі до кабінету попереднього спікера Ненсі Пелосі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

57-річний Маккарті роками мріяв про цю посаду. За даними ЗМІ, ще перед першим голосуванням він зустрічався з однопартійцями, по одному переконуючи їх проголосувати за нього.

Маккарті вперто не відмовляється від своєї мрії стати спікером Фото: Reuters

Чому ж республіканці не хочуть Маккарті? Усередині Республіканської партії США є радикальне ультраправе крило. Воно складається з 20 членів і називається «Кокус свободи». У ЗМІ їх також називають «аж-ніяк-не-за-Кевіна» (Never Kevin Republicans), бо на їхню думку Маккарті – недостатньо консервативний. А без цих 20 голосів він ніяк не може перемогти.

Серед членів цієї неформальної групи є Енді Біггс – саме він змагався з Маккарті за номінацію на посаду спікера Палати представників від партії (і набрав 31 голос).

Основна формальна претензія «Кокусів» до Маккарті, як вже зазначено, недостатня консервативність, втім не виключено, що члени цієї групи просто хочуть посилити свої позиції шляхом висування низки вимог до Маккарті. На більшість з них він пообіцяв погодитися (що обурило решту республіканців), але і цього «Кокусу свободи» видалося замало.

Серед даних Кевіном Маккарті поступок:

Будь ласка, читайте текст після реклами

спікера можна буде звільнити за клопотанням п’яти членів Республіканської партії у Палаті представників, а не мінімум половини;

дозвіл конгресменам вилучати фінансування з конкретних програм на зарплати федеральним держслужбовцям;

припинення практики дистанційного голосування, запровадженої у часи пандемії, за головування Ненсі Пелосі;

скорочення терміну повноважень працівників управління з питань етики Конгресу тощо.

Маккарті не допомогло навіть те, що за нього закликав проголосувати Дональд Трамп, який душевно назвав його «мій Кевін». Трамп звернувся до республіканців із закликом «не перетворювати великий тріумф на гігантську та ганебну поразку». Однак це поки нічого не змінило.

До речі, конгресумен українського походження Вікторія Спартц, яку знають в Україні через «заочне протистояння» з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, спочатку підтримувала Маккарті, потім вирішила утриматися.

Конкуренти Маккарті: демократ і кандидат від ультраправої двадцятки

На останньому (на час, коли ця стаття готувалася до публікації) голосуванні Маккарті зазнав поразки, набравши 200 голосів, у той час як для перемоги потрібно 218. Лідера Демократичної партії Гакіма Джеффріса, який також претендує на посаду спікера Палати представників, одностайно підтримала його фракція.

Демократи готові обрати свого Гакіма Джефріса спікером, але республіканці навряд чи стануть їх підтримувати Фото: АР

Гакім Джефріс – кандидат від демократів, він представляє восьмий округ Нью-Йорка у Палаті представників з 2013 року. До початку політичної кар'єри працював адвокатом. З 2019 року очолює Демократичну фракцію Палати представників. 30 листопада минулого року обраний лідером Демократичної фракції, змінив на цій посаді Пелосі. За нього справно голосують усі демократи, проте для обрання на посаду йому бракує шести голосів, яких годі чекати від республіканців. Принаймні поки що.

Кандидат у спікери від «Кокусів», республіканець Байрон Дональдс – політик і бізнесмен, який представляє 19-й округ Флориди у Конгресі з 2021 року. Має ступінь бакалавра наук у галузі фінансів і маркетингу. Дональдс вперше був обраний до Конгресу у 2020 році.

Можливі сценарії

Скільки ж турів ще може тривати це виснажливе голосування? Професор політології Католицького університету Америки Метью Ґрін у коментарі Washington Post зазначив, що в американській конституції процедура обрання спікера Палати представників докладно не виписана. «У першій статті сказано лише що «Палата має обрати свого спікера». От і все», – підсумовує Ґрін. «Як і інші політичні звичаї, що розвинулися як норми, а не походять від писаних правил, вони більш вразливі до можливих зловживань або дисфункції», – додає Washington Post.

Відтак, наразі у Палати представників є наступні сценарії.

Перший – Маккарті таки вдасться переконати однопартійців за нього проголосувати. Щоправда, у це вже не вірить навіть Трамп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Другий – «Маккарті також може сподіватися, що демократи втомляться від постійних голосувань і перестануть брати у них участь, це зменшить планку більшості, (а значить і голосів від республіканців для перемоги знадобиться менше, – «Главком»). Проте принаймні поки що демократи явно одержують чимало задоволення від хаосу у таборі конкурентів», – пише ВВС.

Третій – поява нової кандидатури від республіканців на посаду спікера. Однак мало віриться, що і це спрацює. По-перше, з будь-яким іншим кандидатом може повторитися та сама історія. По-друге, винятком з цієї закономірності міг би стати лише «партійний батіг» Стів Скаліс (який користується авторитетом в усіх республіканців), але він категорично не хоче сідати у це крісло і всіляко підтримує Маккарті.

Четвертий – у 1859 році було створено прецедент, коли спікера не могли обрати 44 рази і зрештою обрали спікера простою більшістю, не дотримуючись правила про необхідну кількість голосів. Тоді спікером став республіканець із Нью-Джерсі Вільям Пеннінгтон. Проте невідомо, чи погодяться зараз конгресмени об’єднатися таким чином заради обрання спікера.

За даними АР, нині і демократи, і республіканці тиснуть на Маккарті, переконуючи того зняти свою кандидатуру і дати можливість іншим колегам взяти участь у голосуванні. Маккарті усіляко пручається. Конгресменка від Республіканської партії Лорен Боберт, яка входить до блоку проти Маккарті, заявила у середу у Палаті представників, що Трамп «повинен сказати Кевіну Маккарті: «Сер, у вас немає голосів і настав час відкликати свою кандидатуру».

Чим все це небезпечно для України

Відкласти чи якимось іншим чином обійти обрання спікера не можна, адже, за американським законодавством, робота Конгресу починається саме з обрання спікера у Палаті представників. Без цього представники просто не можуть скласти присягу, тож вся робота органу блокується.

Троє потенційних керівників комітетів Палати представників з питань національної безпеки – Майкл МакКол, Майк Роджерс і Майк Тернер – вже висловили занепокоєння: за їхніми словами, затримка у виборі спікера Палати може поставити під загрозу національну безпеку США.

«Ми не можемо дозволити, щоби особиста політика поставила під загрозу безпеку Сполучених Штатів», – йдеться у їхній заяві. До слова, усі троє є прихильниками Маккарті.

Для України, з одного боку, краще, щоби усі інституції США функціонували злагоджено. З іншого боку – республіканці неодноразово заявляли про те, що США аж занадто багато грошей і зброї віддають нашій державі. Той самий Маккарті раніше говорив, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, «безлімітний чек». Республіканці також виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву. Після особистої зустрічі із президентом Зеленським Маккарті заявив, що йому сподобалося звернення українського президента до Конгресу США і він підтримує Україну, але все одно вважає, що «треба переконатися, що існує звітність за всі витрачені гроші».

Президент США Джо Байден (демократ) прокоментував усе це так: мовляв, республіканська боротьба у Палаті представників «не моя проблема», і додав: «Я просто думаю, що це трохи соромно, що це займає стільки часу… а решта світу дивиться. Знаєте, нам потрібно зібратися і почати діяти».

Наталія Сокирчук, «Главком»