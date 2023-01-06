Побили 100-річний рекорд. Палата представників США знову провалила голосування за спікера

Фаворитом на посаду спікера є конгресмен від республіканців Кевін МакКарті

Республіканська більшість у Палаті представників США провалила дев’ять спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців. Про це повідомляє CNN.

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Конгресмени голосують уже третій день поспіль і мають намір продовжувати висунення кандидатур до визначення переможця. Фаворитом на посаду спікера є конгресмен від республіканців Кевін МакКарті.

Йому набрати потрібно 218 голосів, що означає більшість у Палаті представників. Проте, щоб завоювати цю посаду, Маккарті потрібна підтримка 20 правих республіканців.

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Крім нього на цю посаду було висунуто ще двох республіканців: конгресмен Байрон Дональдс і конгресмен Кевін Герн. Демократи висунули представника Хакіма Джефріса.

Останній раз голосування за спікера проходило в кілька турів у 1923 році, коли спікер Фредерік Хіллетт, штат Массачусетс, переобрався на дев’ятому турі голосування.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі йде з посади. Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.

Відтак 3 січня у Палаті представників США пройшло голосування за нового спікера. Проте воно виявилося провальним. Також конгресмени намагалися обрати спікера й 4 січня, проте їхні спроби були безуспішні.