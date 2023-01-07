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Зеленський закликав українців бути обачними на різдвяні свята

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський закликав українців бути обачними на різдвяні свята
Зеленський закликав українців зважати на власну безпеку
фото з відкритих джерел

Президент Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед Різдвом. Він попросив громадян України звертати увагу на повітряну тривогу під час свят. Таку заяву президент зробив під час свого відеозвернення.

«Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку», – заявив він.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому в українських воїнів з'явиться більше зброї.

Раніше міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги. Відповідне повідомлення з'явилось офіційному сайті міноборони США.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна

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