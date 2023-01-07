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У спікеріаді у США поставлено крапку: хто отримав перемогу (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У спікеріаді у США поставлено крапку: хто отримав перемогу (оновлено)
Конгресмен Маккарті є партійним лідером республіканців у Палаті представників
фото з відкритих джерел

Республіканця Кевіна Маккарті підтримали 216 конгресменів

Основний кандидат від республіканців на посаду спікера Палати представників Кевін Маккарті за результатами 14-го голосування 6 січня зміг зібрати 216 із 218 необхідних голосів на свою підтримку. Про це повідомляє Укрінформ.

Конгресмен Маккарті, який є партійним лідером республіканців у Палаті представників, зміг суттєво скоротити розрив у підтримці, залучивши в п’ятницю на свій бік ще більше опонентів-однопартійців. Для остаточної перемоги йому наразі потрібно лише два додаткових голоси.

Перед голосуванням у п’ятницю ввечері Регламентний комітет Палати представників оприлюднив текст запропонованого пакета правил, який діятиме в період 118-го скликання. Документ був створений у результаті переговорів між Маккарті та представниками консервативного блоку партії. Він включає, в тому числі можливість для лише одного члена Палати представників ініціювати голосування за відсторонення спікера з посади.

У цьому зв’язку помірковані республіканці стали виступати проти таких умов пакета й наголошувати, що голосуватимуть проти цього.

Оновлено

Під час 15 раунду голосування за спікера Палати представників США було обрано на цю посаду лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті. Голосування відбулося в ніч проти суботи.

Клерк, яка офіційно вела засідання Палати представників за відсутності спікера, оголосила про перемогу Маккарті за результатами останнього раунду голосувань.

Республіканця Кевіна Маккарті підтримали 216 конгресменів, лідер Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, шестеро республіканців проголосували як «присутні», що означає як «утрималися». За процедурою вважається, що такий розклад зменшив кількість голосів, необхідних для Маккарті, що забезпечило йому перемогу за боротьбу за посаду спікера.

До цього республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців. 

Повідомлялося, що республіканці у Палаті представників Конгресу США обговорюють угоду, яка дозволить Кевіну Маккарті обратися на посаду спікера. Угода передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 фіскальний рік на $75 млрд.

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Теги: США партії криза

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