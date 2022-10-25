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«Бажаю успішно подолати всі виклики»: Зеленський привітав Сунака з обранням на посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Бажаю успішно подолати всі виклики»: Зеленський привітав Сунака з обранням на посаду
25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак
фото: Офіс президента

Зеленський: «Готовий разом і надалі зміцнювати Україна-Британія стратегічне партнерство»  

Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака з обранням на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

«Вітаю Ріші Сунак зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати Україна-Британія стратегічне партнерство!», – написав Зеленський у Твіттер.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Він наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Його попросять сформувати новий уряд.

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Теги: Володимир Зеленський Велика Британія

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